Alvaro Bautista, è l’uomo che ha riportato Ducati sul tetto del mondo in Superbike. Un risultato che la Rossa attendeva dal 2011 con il suo ultimo campione Carlos Checa. Ma per il pilota di Talavera de la Reina si tratta anche del secondo iride in carriera. Il primo infatti è arrivato nel Motomondiale, precisamente nel 2006 e quando correva nella storica e ormai defunta 125cc. Curiosamente con i colori di un’altra casa italiana, Aprilia. Risultati che inseriscono Bautista in una categoria davvero ristrettissima, visto che sono solamente due gli “eroi dei due mondi” che l’hanno preceduto.

John Kocinski

Il primo di questo club esclusivo è l’ex pilota di Little Rock, classe 1968. Una carriera mondiale iniziata nel 1988 in 250cc, a referto un biennio in Superbike, per poi tornare per brevissimo tempo nel Motomondiale. Ma guardiamo gli anni più interessanti, ovvero quelli che gli permettono di entrare nella storia delle due ruote. Nella storica quarto di litro è il 1990, Kocinski corre con Yamaha: in 15 GP ottiene sette vittorie, altri cinque podi, un piazzamento ai margini della zona punti e due ritiri. Un Mondiale arrivato in netta superiorità, cosa che non s’è più verificata nei suoi anni mondiali, neanche in 500cc. Nel 1996 però decide di cambiare e si lancia nella classe Superbike: è un primo anno già al top con Ducati, ma chiude sul terzo gradino del podio. L’anno dopo, con Honda, centra il secondo e ultimo iride in carriera: in 12 round (con doppie gare) centra 9 vittorie, altri otto podi, un solo zero ed un unico piazzamento fuori dalla top ten. È il trionfo mondiale che gli permette di essere il primo pilota in assoluto a vincere sia nel Motomondiale che in Superbike.

Max Biaggi

Kocinski però non è l’unico, anche se bisogna aspettare qualche altro anno per il suo primo successore. Un erede che parla italiano, visto che ci riferiamo a Max Biaggi. Nientemeno che un grande protagonista del Motomondiale negli anno ’90 e primi anni 2000. I suoi anni di gloria sono stati in primis quelli in 250cc, categoria in cui si è assicurato ben quattro titoli mondiali consecutivi: nel triennio 1994-1996 trionfa con Aprilia, nel 1997 brilla con Honda. Non gli riesce di vincere in 500cc/MotoGP, pur essendo sempre tra i protagonisti, ma basta aspettare il passaggio in Superbike per vederlo di nuovo sul tetto del mondo. Biaggi, di nuovo con i colori Aprilia, si impone nettamente nel 2010, due anni dopo invece ha la meglio solamente per mezzo punto su Sykes! Un ultimo iride per chiudere la sua carriera di successo, con sei titoli in due campionati che, come Kocinski, valgono la storia.

