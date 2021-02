Bartolini e Surra: gli ultimi arrivi in casa Valentino Rossi

Elia Bartolini e Alberto Surra sono gli ultimi arrivati al Ranch di Valentino Rossi. Presto entreranno ufficialmente nella VR46 Riders Academy.

Alberto Surra, classe 2004, torinese di origine. Elia Bartolini, nativo di Cesena, classe 2003. Sono loro i volti nuovi della VR46 Academy di Valentino Rossi, il ricambio generazionale previsto per i prossimi anni. Alberto vanta un passato nelle Minimoto e nella Metrakit MiniGp School, con pochi successi, anche a causa di un brutto incidente che gli ha provocato la frattura di un femore nel 2015. Nel 2017 si affaccia tra i grandi (Premoto3) pur non avendo ancora l’età regolamentare, ma sfoggiando la stoffa del campione. Nel 2019 sale in sella ad una Moto3 nel CIV col Team Minimoto Portomaggiore, conquista il titolo di Vice Campione Italiano per due volte consecutive.

Elia Bartolini comincia a correre in competizioni nazionali all’età di 7 anni. Conquista nel 2015 il titolo di Campione Italiano nella categoria Mini GP 50 con il team Pasini Racing. A distanza di una stagione passa in Premoto3 125, l’anno dopo nella Premoto3 250, poi entra nel CIV Moto3 con il team RMU VR/46 Riders Academy. Nel 2019 resta nel CIV passando allo SKY Racing Team VR46, partecipando al GP di Misano come wild card, arrivando 15º e ottenendo così il suo primo punto nel Motomondiale. Infine nel 2020 è quarto nel campionato italiano Moto3.

Bartolini è un volto già noto al Motor Ranch già da tre anni, mentre per Alberto Surra il battesimo di fuoco è avvenuto nell’estate 2020. Dopo tante bagarre Alberto ed Elia si ritroveranno all’ombra della VR46, nel nuovo progetto orchestrato da Pietro Bagnaia, sotto l’egida di Valentino Rossi. “Sono estremamente felice di annunciare i miei programmi agonistici per il 2021 – ha dichiarato Alberto Surra -. Correrò con il Team Bardhal VR46 Riders Academy Moto3 nel Campionato Italiano Velocità. Ringrazio la VR46 per questa stupenda opportunità, metterò tutto il mio impegno per ottenere il massimo insieme! Adesso testa bassa negli allenamenti per arrivare in perfetta forma ai primi impegni stagionali“.