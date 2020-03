Markus Reiterberger (ONEXOX BMW TKKR SAG) vola nelle prime prove libere dell'ASB1000 a Sepang, quarto tempo per Lorenzo Zanetti.

Il COVID-19 non ferma l’inizio dell’ASB1000. Con le prime tre sessioni di prove libere, al Sepang International Circuit ha preso il via la seconda stagione della nuova top class dell’Asia Road Racing Championship con qualche illustro assente, ma con un Markus Reiterberger (ONEXOX BMW TKKR SAG Team) da record.

VOLA REITI

In un 2020 che lo vedrà impegnato tra FIM EWC e ASB1000, Markus Reiterberger ha letteralmente fatto il vuoto nelle prove del venerdì. Aspettando le due gare in programma, il tedesco pluri-Campione IDM con una BMW S1000RR assistita direttamente da alphaRacing ha fermato i cronometri sul 2’04″950, lasciando a quasi 1″ i più diretti inseguitori Apiwath Wonghtananon (Yamaha Thailand) e Broc Parkes (Yamaha ASEAN). Mattatore dei test pre-evento, “Reiti” sembra avere un altro passo anche rispetto al compagno di squadra e Campione in carica Azlan Shah Kamaruzaman, al momento settimo in graduatoria.

LORENZO ZANETTI QUARTO

In gara con una (privata) Ducati Panigale V4 R dell’Access Plus Racing Okada Team, Lorenzo Zanetti si conferma ad alti livelli con il quarto crono. Il pilota bresciano, sostituto di Federico Sandi (a Losail al seguito del team Italtrans Moto2), ha tutto il potenziale per ambire al podio in questa sua partecipazione-spot all’ARRC, prendendosi in lusso di precedere le due Kawasaki ZX-10RR supportate dalla casa madre di Thitipong Warokorn (5°) e della promessa All Japan Ryosuke Iwato (9°).

CORONAVIRUS

Soltanto 12 piloti sono presenti in questa trasferta malese del calendario complice l’emergenza Coronavirus. L’attesissimo team Honda Asia di Makoto Tamada, in trionfo a Sepang lo scorso anno con Zaqhwan Zaidi, è rimasto in Giappone e posticiperà pertanto il debutto della nuova CBR RR-R. Bloccati in Cina invece Huang Shi Zao e Ma Sai, meteore della 250cc oggi schierati dal Maxpeedingrods Chieton China Racing Team.

ARRC ASB1000 2020

Sepang International Circuit

Classifica Prove Libere 1-2-3

1- Markus Reiterberger – ONEXOX BMW TKKR SAG Team – BMW S1000RR – 2’04.950

2- Apiwath Wongthananon – Yamaha Thailand Racing Team – Yamaha YZF R1 – + 0.814

3- Broc Parkes – Yamaha Racing Team ASEAN – Yamaha YZF R1 – + 0.978

4- Lorenzo Zanetti – Access Plus Racing Okada Team – Ducati Panigale V4 R – + 0.992

5- Thitipong Warokorn – Kawasaki Thailand Racing Team – Kawasaki ZX-10RR – + 1.370

6- Yuki Ito – Yamaha Racing Team ASEAN – Yamaha YZF R1 – + 1.618

7- Azlan Shah Kamaruzaman – ONEXOX BMW TKKR SAG Team – BMW S1000RR – + 1.810

8- Anupab Sarmoon – Yamaha Thailand Racing Team – Yamaha YZF R1 – + 1.819

9- Ryosuke Iwato – Kawasaki Thailand Racing Team – Kawasaki ZX-10RR – + 2.306

10- TJ Alberto – Access Plus Racing Okada Team – Ducati Panigale V4 R – + 2.910

11- Farid Badrul – Victor Racing Team – Yamaha YZF R1 – + 5.699

12- Ahmad Daniel Haiqal – Victor Racing Team – Yamaha YZF R1 – + 5.832