ARRC in rosa: 4 motocicliste al via della AP250

Si parla tanto di “quote rosa” nel motociclismo. Beh, al riguardo, l’ARRC è la testimonianza più rappresentativa. Meglio: un vero e proprio esempio. Al via della stagione 2023 che scatterà questo fine settimana a Buriram, nella classe AP250 (Asia Production 250) si contano ben quattro motocicliste ai nastri di partenza. Presenza non soltanto di colore, ma estremamente competitiva, con due ragazze seguite con un occhio di riguardo persino dalla Honda.

ARRC SPOSA IL MOTOCICLISMO FEMMINILE

Nell’Asia Road Racing Championship (ARRC per l’appunto) si è sempre guardato con un occhio di riguardo alla partecipazione di veloci motocicliste nelle svariate classi al via. In particolare la AP250 (Asia Production 250, la “nostra” Supersport 300, ma con cilindrata massima 250cc), da sempre si è affermata come una categoria particolarmente invitante in materia.

IL RITORNO DI MUKLADA SARAPUECH NELL’ARRC

Lo testimonia la presenza di Muklada Sarapuech. La motociclista thailandese, dai trascorsi anche nella Asia Talent Cup, dopo una stagione di “viaggio studio” in Giappone nell’All Japan ST600 (Supersport) con il team di Shinichi Ito, tornerà quest’anno nell’ARRC per ferma volontà di Honda Thailand. Con l’obiettivo di riscrivere i libri di storia della specialità, come d’altronde le era già accaduto nel recente passato. Nel 2018 divenne infatti la prima ragazza a vincere una gara dell’ARRC proprio nella AP250, centrando poi nel 2019 una memorabile affermazione alla 4 ore di Suzuka, gara riservata alle Supersport 600 che si disputa nel weekend della 8 ore.

CHIHIRO ISHII AL DEBUTTO

Se Muklada Sarapuech correrà con Honda Thai, con i colori del pluri-decorato team HARC-PRO (tre vittorie alla 8 ore di Suzuka, 12 titoli All Japan) ci sarà Chihiro Ishii. Classe 1999, ha già raggiunto prestigiosi traguardi in madrepatria, vincendo lo scorso anno la tappa Tsukuba della MFJ Cup JP250, di fatto la Supersport 300 giapponese. Un successo memorabile per l’originaria di Chiba, tanto da convincere Honda e HARC-PRO a promuoverla al motociclismo internazionale, con prevista la sua partecipazione a tutto l’ARRC 2023 con una Honda CBR 250RR.

ALTRE DUE MOTOCICLISTE AL VIA

Accanto a Muklada Sarapuech e Chihiro Ishii non mancheranno, da Taiwan, Liu Ruie Yun (Honda EEST NJT Racing Team) e Liu Chun Mei (Kawasaki Motul Sniper Manual Tech). Quattro motocicliste in uno schieramento della AP250 comprensivo di 22 piloti. Ovvero il 18 %, poco meno di 1/5. Un primo, significativo passo avanti.