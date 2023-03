Andrea Pizzoli, il ritorno “Il docufilm su Marc Marquez mi ha aiutato tanto”

Fine di un incubo per Andrea Pizzoli, il diciannovenne pilota romano coinvolto in grave incidente nell’ultimo round del Yamaha R3 bLU cRU European Cup 2022 a Magny Cours. Ha svolto il suo primo test e quest’anno dovrebbe partecipare al Campionato Italiano Supersport su Yamaha del Prata Motorsport. Andrea Pizzoli era stato trasportato in ospedale in elicottero con commozione cerebrale e tante fratture. “E’ stata una gran botta – ricorda Andrea Pizzoli a Corsedimoto – ero stato anche in coma farmacologico. Mi ero fatturato cinque vertebre, una costola, una clavicola, metacarpo mano destra, piatto tibiale, crociato… Sono stato un mese e mezzo in ospedale tra Francia e Roma “.

Ora come stai?

“Sto meglio, ho recuperato praticamente tutto. Devo solo riprendere i giusti automatismi ed è normale dopo sei mesi che non vado in moto. Ringrazio di cuore il team Prata Motorsport che mi è stato vicino quando mi sono fatto male, mi sempre sostenuto e lo fa ancor oggi. Io cerco di ricambiare aiutando la squadra come coach dei piloti più giovani”.

Cosa farai in questa stagione?

“Il mio obbiettivo è partecipare CIV Supersport 600 con Prata Motorsport. Mi sto preparando per arrivare pronto e tornare ad essere quello di prima. In passato ho gareggiato in tutti i campionati giovanili tra cui MiniGP, PreGP, Coppa di Spagna ed R3 Cup. L”anno scorso ero approdato alla Yamaha R3 bLU cRU European Cup e le cose erano andate bene: 3 pole position, una vittoria e 4 podi. Poi l’incidente ma ora sono tornato in moto ad a progettare il mio futuro”.

Durante l’inverno c’è stato qualcosa che ti ha dato una spinta in più?

“Ho guardato il docufilm su Marc Marquez ed è stato di grande aiuto. Mi ha trasmesso forza e fiducia: bisogna crederci e non mollare, quello che sto facendo io ora. Il mio sogno è arrivare al Mondiale e darò il massimo per poterlo realizzare”.