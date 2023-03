Andrea Iannone è fermo da tre anni ma la popolarità non cala

“Oggi si riparte! Non c’è nulla di normale, non ci sei tu! Senza te, a questo sport viene meno gran parte dello spettacolo…è innegabile, lo sappiamo tutti! Sei come l’acqua…con te tutto fluisce“. 17 luglio 2020. E’ l’ultimo toccante post pubblicato dall’Andrea Iannone Official Fan Club su Facebook. Il gruppo era attivissimo, organizzava tante trasferte, c’erano le tribune dedicate nei circuiti con bandiere, striscioni: di tutto e di più.

In questi anni sulla pagina Facebook del club è stato pubblicato un post relativo a “Ballando con le Stelle” ed alcune foto. Su Instagram hanno messo qualche immagine degli allenamenti in pista ma da agosto 2022 il nulla. Il Fans Club è stato congelato o chiuso?

Il sito internet del Fan Club non è più attivo così come l’indirizzo e-mail ed il numero di telefono cellulare associato al sodalizio. Ovvio, se un pilota non può gareggiare non ha senso un fan club in attività tuttavia è significativo come alla pagina Facebook ci siano ancora oltre 90mila iscritti. Ed a proposito di followers l’account personale di Andrea Iannone ne ha 1milione400centomila ed oltre 800mila quella Facebook, numeri nettamente superiori a quelli di Alvaro Bautista solo per avere un metro di paragone. Tra i follower di Iannone ci sono anche alcuni che magari hanno iniziato a seguirlo a “Ballando con le Stelle” resta il fatto che l’interesse generale è ancora altissimo.

La maggior parte spera di rivederlo in pista nel 2024. Sta ricevendo tanti attestati di stima da parte dei tifosi. Dopo la sua apparizione in sella alla Ducati, anche se per un semplice allenamento. Tanti sognano di vederlo nel Mondiale Superbike e la sua presenza farebbe bene a tutto l’ambiente.

Foto Social Andrea Iannone Fan Club