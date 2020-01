Alonso: “Lo scambio Rossi-Hamilton è solo uno show”

Fernando Alonso bolla come uno "show" lo scambio tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton dello scorso dicembre. Ma in passato gli attriti non sono mancati.

Lo “swap” tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton non sembra per nulla piaciuto a Fernando Alonso. Tra l’altro il primo è l’ex fidanzato della sua dolce metà Linda Morselli, l’altro uno dei rivali più assidui ai tempi della Formula 1. Il pilota spagnolo ex Ferrari correrà la Dakar con l’obiettivo di divertirsi e imparare: “Ma io amo le sfide e la Dakar è perfetta per me – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Sono perfettamente conscio che mi manchi esperienza e probabilmente anche velocità, ma voglio sorprendermi“.

Dopo l’addio alla Formula 1, dopo diverse stagioni sconfortanti al volante della McLaren, Fernando Alonso ha brillato in varie categorie, come la 500 Miglia di Indianapolis e le gare endurance. Proprio qui un giorno potrebbe ritrovarsi a sfidare Valentino Rossi. Due destini per certi versi simili, visto che il pilota di Oviedo ha tentato la fortuna in altre discipline e quello di Tavullia sta pensando di fare lo stesso. Oltre ad essere accomunati da Linda Morselli, ex del Dottore e attuale compagna del fuoriclasse sulle quattro ruote. Il nove volte iridato e la modella italiana hanno condiviso quattro anni della loro vita. Nel 2016 la separazione: “La mia ex sta con Alonso. Le piacciono i motori – commentò scherzosamente il pesarese -. Lei sì che ha fatto il salto dalla MotoGP alla Formula 1. Ma va bene, ci sta“.

ROSSI-ALONSO-HAMILTON… INCROCI PERICOLOSI

Quando a Fernando viene chiesto se un giorno tenterà l’avventura in MotoGP, ricordandogli il recente scambio di vetture tra Hamilton e Rossi, l’ex F1 risponde un po’ seccato: “Non credo di avere il talento per guidare una MotoGP, però una cosa è fare uno show, divertirsi, un’altra è competere… Sono qui per divertirmi. Semmai che vengano altri, vincano tutto quello che ho vinto io e poi ne riparliamo“. In passato non sono mancate le scintille fuori e dentro la pista tra Hamilton e Alonsp. Solo qualche mese fa lo spagnolo si è scagliato contro la campagna ambientalista e vegana di Lewis. “Io terrei le mie abitudini alimentari per me e non lancerei mai un messaggio come quello di Lewis. Non puoi dire una cosa e il giorno successivo fare il contrario“, riferendosi alle sue auto di lusso e ai tanti aerei presi per spostarsi da un luogo all’altro. Un contenzioso filosofico che non avrà mai fine.

Tra Fernando Alonso e Valentino Rossi, invece, il faccia a faccia potrebbe presto avvenire in pista. Il Dottore ha svelato il suo futuro nell’endurance non appena finirà l’avventura in MotoGP. Teatro della sfida potrebbe un giorno essere la 24 Ore di Le Mans, dove lo spagnolo ha vinto nelle ultime due edizioni con una Toyota. Gli appassionati di corse automobilistiche si leccano già i baffi.