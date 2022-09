Alessandro Delbianco scalpita. E’ il giovane più promettente del Campionato Italiano Superbike. Gareggia sull’Aprilia della Nuova M2 e spesso riesce ad impensierire Michele Pirro. Ha 25 anni, è riminese ed è un ragazzo simpatico, solare, un bel personaggio che potrebbe piacere al grande pubblico. Aprilia lo invita alle gare e lui sembra un uomo immagine.

“Sono felicissimo di andare alle gare di MotoGP come ospite Aprilia – racconta Alessandro Delbianco – sono venuto a Misano ed ero andato anche in Austria. L’ambiente mi piace molto, è figo e sto bene. A loro fa piacere invitarmi e a me essere presente: ci si fa compagnia. Mi stanno trattando come un loro pilota, mi fanno capire che ci tengono e ne sono orgoglioso però in pista facciamo poco insieme. Io preferisco andare in circuito con tuta e casco”.

Diventerai un loro tester?

“Ancora non lo so, al momento ho un contratto come pilota del CIV, per il resto si vedrà in futuro”.

Novità in vista del 2023?

“Al momento solo chiacchiere. Ovviamente a me piacerebbe rimanere con Aprilia ma il 1100 non è omologato per il Mondiale quindi stiamo un po’ temporeggiando”.

Pronto per il prossimo appuntamento del CIV?

“Vedere Pirro che fa la gara in MotoGP fa venire qualche pensiero a tutti, lui avrà sicuramente un bello sprint alla prossima gara del CIV. Io non gareggio con l’Aprilia da un mese e mezzo ma ora faccio dei test”

Che rapporto hai con Michele Pirro?

“Vivo un bel conflitto. Da una parte sono il suo primo tifoso perché lo conosco, sono dalla sua parte ed eleva anche quello che facciamo noi. Dall’altra mi scoccia tantissimo vedere lui che gira mentre io lo guardo”