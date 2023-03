Alessandro Delbianco ed Alessia Tonini, che coppia al game show di TV8

Belli come il sole e in tv ancora di più. Alessandro Delbianco ed Alessia Tonini sono tra i protagonisti di tre puntate di 100% Italia Special, il game show di Nicola Savino in prima serata su TV8. La coppia racing del CIV davanti alle telecamere si destreggia con la stessa disinvoltura che ha tra i cordoli di Misano. Giovani, simpatici e disinvolti, si sono difesi bene anche su tematiche diverse dalle loro abituali.

“Tutto è nato per gioco – racconta Alessandro Delbianco a Corsedimoto – quando siamo andati a convivere i primi tempi passavamo molto tempo a casa a guardare al tv e tra i nostri programmi preferiti c’era 100% Italia Special. Un giorno, per scherzo, ho proposto ad Alessia di fare il provino. Mi sono informato tramite Google, ho mandato la richiesta e ci hanno chiamato. Siamo andati al casting a Milano senza nessuna aspettativa, per gioco, solo per trascorrere una serata diversa dal solito. Ho detto al Alessia “scommetti che ci prendono?”. E così è stato. Il provino è andato benissimo e ci hanno preso. A gennaio siamo andati per la registrazione”.

Ieri è stata trasmessa la prima puntata. Ci puoi spoilerare come sono andate le altre?

“Siamo rimasti campioni. Abbiamo fatto tre puntate quindi saremo in tv per altre 2 serate poi alla terza ci hanno battuto. Purtroppo come mi è accaduto spesso al CIV in cui ho perso per un millesimo, in questo Game show ho mancato il successo per un 1%. Per un momento, mentre stavamo giocando, ci avevamo creduto. Invece siamo tornati a casa senza avere vinto il premio in denaro però eravamo partiti senza aspettative, ci siamo divertiti ed è stata una bellissima esperienza. Ora comunque penso al CIV Superbike. Lunedì sarò a Misano per i primi test stagionali con la Yamaha del Keope Motorteam e speraimo di fare bene”.