Red Bull RB19: le anticipazioni tecniche 2023

Red Bull RB19, una vettura decisa a raggiungere un solo obbiettivo per il 2023: vincere. La continuità regolamentare vuole essere sfruttata appieno dalla scuderia di Milton Keynes. Le due modifiche relative all’innalzamento da terra di fondo e diffusore non spaventano Adrian Newey. I tecnici capeggiati dalla fulgida mente britannica, infatti, hanno lavorato alla stregua per minimizzare gli effetti di tale cambio normativo.

Sono diverse le modifiche apportate alla nuova vettura per correggere i “difetti” palesati durante la stagione 2022. Trazione, sottosterzo e sistema ibrido. Queste, in estrema sintesi, le aree di sviluppo “attenzionate” dagli ingegneri anglo-austriaci per rendere imbattibile l’ultima opera di ingegneria meccanica durante il prossimo campionato.

F1 2022/Red Bull RB19: voglia di stupire

Per farlo, oltre le migliorie apportate sui propri concetti, lo studio sui competitor ha messo nel mirino la Ferrari F1-75, rivale a metà che la passata stagione si è arreso troppo presto in base alle potenzialità intrinseche. Un progetto tecnico che, malgrado il grande fallimento a livello di risultati, ha comunque dimostrato ampiamente la sua validità sotto diversi aspetti.

La web Formula Uno analisi Tecnica ha realizzato un importante focus con diverse anticipazioni, dove vengono svelate le novità che vedremo sulla monoposto 2023. Per continuare la lettura e scoprire i dettagli della Red Bull RB19 accedi allo scritto fruibile a questo link.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz