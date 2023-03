Qualifiche Gp Bahrain 2023: analisi prestazionale Ferrari

Ferrari e il carico verticale mancante. Tale prerogativa della SF-23 sta limitando non poco il rendimento della rossa. Questo sebbene rispetto alla F1-75 ci sia un recupero sulla downforce tramite il corpo vettura vettura. Lo testimonia l’assetto più scarico sull’ala posteriore scelto in questo primo week end agonistico della stagione 2023. C’è poi un altro fattore fortemente legato a questo argomento: la gestione gomme.

Quando la spinta verticale sull’asse posteriore non è sufficiente l’amministrazione dei compound soffre. Ci sono altri elementi che incidono ma questo, senza dubbio, è uno dei più importanti. La carenza a centro curva è un’altra risultante della deportanza minore. I pro riguardano una grande efficienza che permette alla rossa di sfrecciare sulle rette e raggiungere velocità molto elevate.

compare velocità massima qualifica Bahrain: Leclerc (Scuderia Ferrari) – Alonso (Aston Martin) – Verstappen (Red Bull)

La trazione ereditata dalla vecchia vettura resta, così come una certa facilità nell’esprimere grip longitudinale. In GES impazza il lavoro per correggere alcune impostazioni. I provvedimenti parlano di una nuova ala posteriore più carica che, al contempo, sia in grado di offrire un coefficiente di penetrazione aerodinamica ottimale. Durante le prossime gare, scopriremo se i tecnici del Cavallino Rampante sapranno valorizzare il progetto denominato 675, con il chiaro obbiettivo di contendere a Red Bull lo scettro del potere.

Ferrari: meno sottosterzo, migliore guidabilità

Nel mentre, però, c’è il Gran Premio del Bahrain. Gara dove la storica scuderia modenese dovrà guardarsi le spalle persino dall’ottima Aston Martin dell’immarcescibile Fernando Alonso. Attraverso l’estrapolazione dati della sessione classificatoria, Formula Uno Analisi Tecnica ha realizzato un focus sulle prestazioni della Ferrari. Lo scritto sottolinea le caratteristiche emerse nella giornata di ieri dal punto di vista tecnico. Clicca qui per accedere all’articolo dedicato.

Autore e grafiche: Alessandro Arcari – @berrageiz

Immagini: Scuderia Ferrari