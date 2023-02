Power unit 2026: l’appiglio normativo previsto

Power unit 2026, una sorta di rivoluzione che la Federazione Internazionale ha fortemente voluto. Sulla base di tali cambi normativi le regole imposte sono chiare. L’obbiettivo è l’apertura del Circus a nuovi costruttori. La procedura necessaria all’ingresso nella massima categoria era inequivocabile e facilmente accessibile a tutti. Oltre al mero elemento gestionale sono stati inseriti diversi parametri relativi a sostenibilità e impatto sociale.

La deadline per la richiesta di valutazione era fissata per fine novembre scorso. Data che per varie ragioni è parsa “stretta” a diversi colossi dell’automotive, interessati all’iter regolamentare ma dubbiosi su dinamiche e modalità proposte dalla FIA al riguardo. Fattore che ha convinto pienamente la sola Audi, pronta all’approdo dalla porta principale attraverso un piano davvero convincente (clicca qui per saperne di più).

Criteri di selezione FIA per i nuovi team

La tematica in questione ha subito una recente apertura messa in atto dalla federazione, intenzionata a concedere eventuali deroghe ai costruttori interessati all’accesso in Formula Uno. Tale scenario apre a diverse interpretazioni in merito alle strategie possibili.

F1/Power Unit 2026: opportunità concreta

Se analizziamo il regolamento al paragrafo 1.1.2 sulle future unità di potenza, scopriamo che di default esisteva la possibilità di prendere in considerazione candidature oltre i limiti prefissati. Per approfondire la questione, puoi accedere all’articolo di Formula Uno Analisi Tecnica, fruibile con un semplice click attraverso questo link.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz