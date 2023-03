Porsche rinuncia alla F1: salta l’ingresso nel 2026

Salvo colpi di scena, non vedremo la Porsche in F1 dal 2026. La casa tedesca aveva pianificato di entrare in griglia sfruttando il cambio di regolamento sui motori che verrà adottato da quell’anno, però il progetto sarebbe stato abbandonato.

Sono i colleghi di The-Race.com a rivelare che la casa tedesca ha concluso le proprie valutazioni e che ha deciso di mettere da parte l’ambizione che aveva. Si concentrerà su altri sport motoristici, come la Formula E e il WEC (World Endurance Championship). L’interesse verso la Formula 1 non è completamente svanito, però non ci sarà un ingresso a medio termine nel campionato.

Porsche, niente F1: naufragate le trattative con Red Bull e McLaren

Nel 2022 c’è stato un periodo nel quale veniva dato per fatto l’accordo tra Porsche e Red Bull, ma poi la trattativa è naufragata. La casa automobilistica tedesca non voleva entrare in F1 come semplice fornitrice di motori, ma anche acquistare il 50% delle quote della scuderia di Milton Keynes e avere potere decisionale rilevante. Sfumato questo progetto, sono state valutate altre possibilità.

Si era parlato di una possibile intesa con la Williams, oggi legata alla Mercedes, ma The-Race.com spiega che in realtà delle negoziazioni più concrete ci sono state con la McLaren, anch’essa con con power unit Mercedes oggi. Pure in questo caso, però, non si è arrivati a un accordo proprio per la volontà di Porsche di acquisire una percentuale significativa di azioni.

Volkswagen contenta a metà: Audi sarà in Formula 1

Porsche fa parte del gruppo Volkswagen, che comunque avrà un proprio marchio in F1 dal 2026: Audi. Com’è noto, è stato firmato un accordo con Sauber ed è già iniziata l’acquisizione delle quote della scuderia svizzera. Nei mesi scorsi è stato ufficializzato l’acquisto del 25%, ma si salirà fino al 75% nei prossimi anni.

Per Porsche ogni discorso è rinviato. Per adesso la sua ultima apparizione in Formula 1 resta quella del 1991 con la fallimentare partnership con il team Footwork. In precedenza aveva partecipato con una propria squadra dal 1957 al 1964. Poi come fornitore di motori alla McLaren tra il 1983 e il 1987, vincendo due titoli costruttori e tre piloti assieme alla scuderia di Woking.

