Mercedes suggerisce cambi normativi

La pluripremiata scuderia Mercedes non sa più vincere. Dopo la cocente sconfitta di Abu Dhabi 2021, la squadra di Brackley è scivolata in un limbo tecnico di difficile interpretazione. Il nuovo corpo normativo non è stato sfruttato a dovere. Il progetto “zero pod”, stupefacente sulla carta, ha mostrato parecchie lacune corrette solo verso la fine dello scorso campionato.

Il futuro delle frecce d’argento resta un’incognita a livello prestazionale. Secondo le info raccolte da Formula Uno Analisi Tecnica, sono diverse le aree di intervento attenzionate in vista della stagione 2023 (clicca qui per l’approfondimento). L’obbiettivo, neanche a dirlo, è sempre lo stesso: tornare prepotentemente nella lotta al vertice.

filosofie progettuali Mercedes a confronto

Tuttavia in seno al team alcuni aspetti destano diverse preoccupazioni. Lo si evince dalle recenti dichiarazioni di Mike Elliot, direttore tecnico Mercedes. Il britannico non fa mistero dei suoi pensieri e critica apertamente il lavoro della Federazione Internazionale. L’ingegnere originario di Saint Austell, infatti, giudica insufficiente l’operato della FIA concernete il nuovo corpo normativo in relazione agli obbiettivi ancora non centrati.

F1/Mercedes: più margini operativi sul telaio

Prendendo in esame il futuro prossimo della categoria del motorsport, Elliot lancia un monito alla FIA. La richiesta parla chiaro: considerando le norme sulla power unit che entreranno in vigore dal 2026, Mercedes propone una maggiore libertà sul disegno del telaio. Per continuare la lettura accedi allo scritto dedicato fruibile a questo link.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz