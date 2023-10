Max Verstappen trionfa nella Sprint di Austin

Il campione del mondo Max Verstappen si prende la Sprint di Austin trionfando davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. L’olandese partito dalla Pole Position, si è difeso alla partenza dall’attacco di Leclerc, per poi piano piano prendere il vantaggio giusto per vincere la gara corta in solitaria. Terza affermazione stagionale per lui nella Sprint, la quarta per la Red Bull. L’olandese con oggi, ha dato un serio avvertimento per la gara di domani, mostrando un passo davvero notevole con le gomme medie. Vedremo sé domani qualcuno riuscirà ad impensierire il campione, oggi è parso in controllo dalla prima curva alla bandiera a scacchi. Ricordiamo che Max partirà sesto nella gara di domani.

Le altre posizioni a punti dietro a Max Verstappen

Una buonissima seconda piazza per Hamilton, che ha sfruttato subito la chiusura di Max Verstappen ai danni di Leclerc. L’inglese si è fiondato subito all’attacco del monegasco e all’inizio sembrava poter battagliare con l’olandese. Un’illusione, visto che in un paio di tornate, il campione saluta tutti. Leclerc terzo al traguardo, paga come abbiamo detto la difesa di Max e nel finale alza i suoi tempi. Charles va detto, all’inizio ha spinto molto, per mantenere la sua posizione da podio che all’inizio sembrava essere messa in discussione dal compagno Carlos Sainz.

La zona punti vede al quarto posto Lando Norris, che nel finale ha cercato di riprendere il pilota della Ferrari, domani vedremo nella gara lunga come si comporterà. Quinto posto per Sergio Perez, che con continua a viaggiare con ritmi molto diversi rispetto al compagno. Sesto Sainz, che all’inizio sfrutta al massimo le Soft (unico a montarle), ma nel finale come era invitabile cede. Settimo piazzamento per Pierre Gasly, che porta a punti la sua Alpine. Chiude la zona punti George Russell, dopo che ad inizio gara è stato protagonista di un sorpasso ai limiti della pista su Oscar Piastri.

Arrivo della Sprintrace ad Austin

MAX VERSTAPPEN (RED BULL) LEWIS HAMILTON (MERCEDES) +9.4 CHARLES LECLERC (FERRARI) +17.9 LANDO NORRIS (MERCEDES) +18.8 SERGIO PEREZ (RED BULL) +22.9 CARLOS SAINZ (FERRARI) +28.3 PIERRE GASLY (ALPINE) +32.4 GEORGE RUSSELL (MERCEDES) +34.2 ALEXANDER ALBON (WILLIAMS) +34.5 OSCAR PIASTRI (MCLAREN) +42.4 ESTEBAN OCON (ALPINE) +44.9 DANIEL RICCIARDO (ALPHA TOURI) +45.5 FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN) +49.0 YUKI TSUNODA (ALPHA TOURI) +49.7 NICO HULKENBERG (HAAS) +56.6 VALTERI BOTTAS (ALFA ROMEO) +64.4 GUANYU ZHOU (ALFA ROMEO) +67.9 KEVIN MAGNUSSEN (HAAS) +71.1 LOGAN SARGEANT (WILLIAMS) +71.4 LANCE STROLL (ASTON MARTIN) +3 GIRI

FOTO: Social Formula 1