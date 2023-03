Leclerc, penalità e amarezza a Jeddah: “Red Bull di un altro pianeta”

In Arabia Saudita delle buone Qualifiche per Charles Leclerc, che ha conquistato il 2° tempo. Purtroppo, però, la penalità da 10 posizioni causata dall’utilizzo della terza centralina stagionale lo costringerà a partire 12°. Un vero peccato.

Il pilota monegasco dovrà fare una gara di rimonta e spera di riuscire a ottenere comunque un risultato positivo. Fondamentale effettuare una buona partenza, evitando contatti e guadagnando qualche posizione. Dovrà essere particolarmente attento ed efficace nei primi giri.

F1 GP Arabia Saudita: i commenti di Leclerc dopo le Qualifiche

Leclerc al termine delle Qualifiche di Jeddah ha così commentato il suo risultato di oggi: “Sono felice sì e no. Da una parte è stato un weekend difficile in termini di passo, ma sono contento del mio giro. Ho dato tutto, ero davvero al limite. Le Red Bull sono su un altro pianeta e noi stiamo soffrendo un po’. Dobbiamo continuare a spingere come team. La gara non sarà facile, partirò con 10 posizioni di penalità. Spero di tornare davanti prima possibile“.

Charles non sa cosa aspettarsi dalla gara di domani, considerando che inizierà dalla sesta fila: “Il ritmo è sembrato piuttosto buono, però è difficile paragonarsi agli altri perché nelle Prove Libere 2 tutti seguono un programma diverso. Non sarà semplice, mi sembra che siano tutti abbastanza vicini come passo“.

Le parole di Sainz: difficoltà confermate

Carlos Sainz scatterà quarto e non può essere felice della sua performance, ha avuto diversi problemi a trovare la velocità in queste Qualifiche: “Ho avuto tantissimi problemi nel primo settore – spiega – e c’è qualcosa da controllare, perché perdevo tutto il giro lì. Si tratta di 3-4 decimi. Per il resto ero competitivo. Purtroppo non abbiamo fatto una qualifica pulita, ho anche dovuto usare un secondo set di gomme soft in Q2 e ciò mi ha compromesso il Q3. Comunque la gara è domani e proveremo a fare una rimonta“.

Sainz ammette che ci sono più difficoltà del previsto a Jeddah, però rimane speranzoso di fare una buona corsa domenica: “Non è stato il weekend che volevamo. Siamo stati più indietro di quanto ci aspettassimo. Charles ha sfruttato molto meglio la macchina, soprattutto nel primo settore, e devo guardare cosa migliorare. In gara mi aspetto di lottare di più rispetto al Bahrain. Penso che battaglierò con Aston Martin e Mercedes, abbiamo una chance di arrivare sul podio. Vittoria? Con una Red Bull così veloce è difficile, però darò tutto“.

Foto: Ferrari