Formula1, Minardi “In pista solo sabato e domenica, il venerdì per i fans”

Come aumentare lo spettacolo senza ridurre la sicurezza? E’ un tema di fortissima attualità nel motosport. Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula1 ha dichiarato che vorrebbe “ridurre al minimo le prove libere, che interessano molto agli ingegneri per mettere a posto le macchine, mentre al pubblico interessano gare imprevedibili ed emozioni” (leggi qui). Interessante in questo senso l’intervento di Gian Carlo Minardi, fondatore dello storico team di Formula1 e Presidente della Commissione Monoposto FIA, riportato sul sito Minardi.it

“In questo momento bisogna rivedere i regolamenti per evitare anche situazioni spiacevoli come successo quindici giorni fa in Arabia Saudita. Se parliamo di format sono convinto che si potrebbe concentrare tutto il programma del fine settimana nelle giornate di sabato e domenica. Il venerdì dovrebbe essere lasciato a disposizione dei tifosi e del tanto acclamato show. Domenicali ha ragione: il pubblico vuole vedere l’azione e attualmente la giornata del venerdì è più “stanca” anche sul fronte dei botteghini.

Causa l’elevato costo dei biglietti, le persone non vogliono e non possono perdere un giorno di lavoro per la Formula 1 e così concentrano gli sforzi sugli altri due giorni. Il venerdì potrebbe essere dedicato alla visita dei box e all’incontro coi piloti. Prettamente al divertimento con motori spenti. Sabato e domenica poi tutti in pista con un susseguirsi di prove libere, qualifica e gara”.

