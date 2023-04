Ferrari rischia di perdere Leclerc. E Verstappen “minaccia” la F1

Charles Leclerc è al quinto anno con la Ferrari e sperava che potesse essere quello giusto per puntare al titolo in F1, ma l’inizio di campionato 2023 ha mostrato uno scenario chiaro. La scuderia di Maranello non ha realizzato una monoposto vincente.

Nonostante Mattia Binotto abbia annunciato che, dopo il GP di Francia della scorsa stagione, gli sforzi sono stati concentrati tutti sulla macchina di quest’anno, il lavoro svolto in fabbrica non è stato sufficiente per lottare con la Red Bull. Anzi, oggi la situazione è peggiore rispetto a quella del 2022. Non solo il gap è grande rispetto al team di Milton Keynes, ma davanti ci sono pure Aston Martin e Mercedes.

Leclerc si aspetta una reazione da Ferrari

Leclerc è molto scontento, anche se più volte ha ribadito la sua voglia di vincere con la Ferrari. È molto legato al Cavallino Rampante ed è anche riconoscente per la fiducia ricevuta in questi anni, però al tempo stesso è insoddisfatto di ritrovarsi a non poter lottare per le primissime posizioni. Prima dell’inizio della stagione c’era grande entusiasmo nell’ambiente ferrarista, però le prime gare lo hanno già spento.

Non è un caso che da settimane circolino rumors su un possibile addio di Leclerc, che ha un contratto che scade nel 2024 e il cui rinnovo è fortemente incerto. Presente a Baku per il Gran Premio d’Azerbaigian, il pilota monegasco si è così espresso sulla sua situazione: “Finora le prestazioni non sono state quelle che volevamo. I primi tre gran premi sono stati un disastro per me. In queste settimane abbiamo fatto un reset per capire come ottimizzare il pacchetto. Il team è un periodo di ristrutturazione e sono fiducioso per il futuro, Vasseur sa cosa vuole“.

A proposito delle indiscrezioni su dei presunti contatti con la Mercedes, che lo vorrebbe per il dopo Lewis Hamilton, ha negato tutto: “Non ci ho parlato, per il momento. Sono totalmente concentrato sul progetto Ferrari. Ho fiducia per il futuro, poi si vedrà“. Charles continua a credere nella sua attuale squadra, però non può escludere completamente di potersene andare se le cose non dovessero andare nel verso giusto. È normale che un pilota del suo calibro si possa guardare attorno in ottica 2025. Tocca alla Ferrari convincerlo a rimanere e l’unico modo è mettergli a disposizione una macchina competitiva.

Verstappen ce l’ha con la F1

Chi non ha problemi di contratto è Max Verstappen, legato alla Red Bull fino al 2028. È il grande favorito per la vittoria del titolo 2023 e si trova in una condizione che tutti i colleghi gli invidiano. Tuttavia, c’è anche qualcosa che non rende esattamente felice il driver olandese.

Infatti, i cambiamenti che stanno apportando i vertici della F1 non gli piacciono. Dai troppi impegni al calendario fino ad arrivare ai nuovi format, ci sono diverse scelte che non condivide: “Se continuano ad espandere il calendario e il weekend diventa così lungo, a un certo punto ti domandi se ne valga la pena. Ho un contratto fino al 2028 e allora ne parleremo. Se tutto dovesse diventare troppo, allora sarà il momento di cambiare. Adesso sono motivato e amo ciò che faccio, ma c’è un limite. Inoltre, vorrei fare anche altre competizioni“.

Max ha espresso molto chiaramente la sua posizione. Rispetterà l’attuale contratto e poi valuterà se varrà la pena di continuare a gareggiare in Formula 1. Ha sempre detto che gli piacerebbe disputare delle gare di endurance e a Baku lo ha ribadito nuovamente. Il 2028 è lontano, però i vertici del Circus dovranno comunque fare attenzione a non esagerare con il voler stravolgere il campionato sull’altare dello spettacolo “estremo”.

Foto: Formula1.com