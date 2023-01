Ferrari 2023: Vasseur corregge l’approccio operativo

Vasseur team principal della Ferrari. Oramai da qualche settimana, il manager francese lavora senza sosta. L’obbiettivo è solo uno: portare il team di Maranello quanto più in alto possibile. Ripetere gli errori della passata stagione non è contemplato. Al contrario, proprio da tale contesto, si può e si deve apprendere. Lo sottolinea Mario Andretti, ex ferrarista, recentemente intervistato in esclusiva dalla web Formula Uno Analisi Tecnica (clicca qui per i dettagli).

La stagione di F1 2023 si avvicina a passi spediti. Tra circa mese, in Bahrain, le nuove vetture effettueranno la prima sgambata stagionale. I pre season test saranno l’occasione perfetta per osservare il lavoro effettuato durante gli scorsi mesi. Cotesto fondamentale per poter lottare al vertice nel prossimo mondiale.

La sola competitività del mezzo però non sarà sufficiente. Lo ha dimostrato il rendimento incerto del Cavallino Rampante nel 2022. Problemi di affidabilità, strategie discutibili, up date non funzionali alla causa, difficile gestione dei piloti e approccio comunicativo errato. Il contesto appena descritto scaturisce uno scenario ben preciso: perdere.

F1/Ferrari 2023: Vasseur propone un nuovo stile manageriale

Il recente avvicendamento Binotto/Vasseur dovrà dimostrare in pista la sua effettività. L’allontanamento del tecnico di Losanna carica di responsabilità l’ex Alfa Romeo. Il compito resta arduo, sia chiaro. Un solo individuo, per quanto sia preparato, difficilmente può stravolgere le sorti di una scuderia di F1. Soprattutto quando il tempo a disposizione è limitato.

Frederic Vasseur e Mattia Binotto, Ferrari

Ciononostante le aspettative per il mondiale 2023 della Ferrari restano molto alte. Benché i dati sulla nuova vettura promettano scintille, serve un cambio radicale nell’amministrazione delle potenzialità. Tema cruciale per massimizzare l’attività in pista e raccogliere i risultati alla portata.

Autore: Alessandro Arcari –@berrageiz