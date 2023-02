F1 test Bahrain, classifica day 3: Red Bull vola, incognita Ferrari

È andato in archivio l’unico test pre-campionato di F1 del 2023. Nel day 3 in Bahrain il miglior tempo è stato siglato da Sergio Perez in 1’30″305. Il messicano l’ha realizzato con la gomma soft C4. In totale 133 giri percorsi, dato che Max Verstappen con ieri aveva terminato il suo lavoro a Sakhir.

La Red Bull B19 anche oggi ha dato la sensazione di essere la migliore macchina della griglia. Tanta stabilità, tanta velocità e tanta costanza. Sembra che la scuderia di Milton Keynes si sia preparata molto bene alla nuova stagione, partendo dall’ottima base del 2022 e migliorandola lavorando su alcuni dettagli che l’hanno resa ancora più competitiva.

Il secondo tempo è di Lewis Hamilton, che ha girato nel pomeriggio e che ha accusato 359 millesimi di distacco da Perez. Il best lap è stato registrato con mescola C5, quindi più morbida di quella utilizzata dal messicano della Red Bull. Da ricordare che nessuna delle due verrà utilizzata nel prossimo weekend, quando ci sarà il Gran Premio del Bahrain di Formula 1. La Mercedes W14 è apparsa una macchina abbastanza instabile, in particolare al posteriore, c’è del lavoro da fare.

Valtteri Bottas ha chiuso col terzo crono e 130 giri effettuati con l’Alfa Romeo. Quarto Charles Leclerc (+0″719), che al mattino aveva siglato il miglior tempo con gomma C4 e aveva percorso 67 giri. Dietro di lui Carlos Sainz (+0″731), che di giri ne ha fatti 76. I due piloti Ferrari sono vicinissimi tra loro sul giro secco. Per quanto riguarda il passo, la SF-23 sembra inferiore alla RB19. Si nota un consumo eccessivo soprattutto con mescola C2. La verità, comunque, la sapremo nel prossimo fine settimana.

Sesto Yuki Tsunoda su AlphaTauri, davanti alla Haas di Kevin Magnussen. Ottavo George Russell, che oggi ha girato al mattino e che ha incassato oltre un secondo da Perez con l’altra Mercedes W14. Top 10 completata dall’Aston Martin con Fernando Alonso e Felipe Drugovich. La AMR23 ha fatto vedere un buon passo in Bahrain con il due volte campione del mondo di F1. Potrebbe essere la sorpresa di inizio campionato.

F1 2023, test Bahrain: tempi ufficiali e classifica finale Day 3

1 Sergio Perez Red Bull Racing 1:30.305 133 giri

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.359 65

3 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0.522 131

4 Charles Leclerc Ferrari +0.719 67

5 Carlos Sainz Ferrari +0.731 76

6 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.956 79

7 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.076 95

8 George Russell Mercedes +1.137 83

9 Fernando Alonso Aston Martin +1.145 80

10 Felipe Drugovich Aston Martin +1.770 77

11 Lando Norris McLaren +1.855 37

12 Pierre Gasly Alpine +2.457 56

13 Alexander Albon Williams +2.488 136

14 Esteban Ocon Alpine +2.952 76

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +3.024 77

16 Oscar Piastri McLaren +3.350 44

17 Nyck De Vries AlphaTauri +7.939 87

Foto: Formula1.com