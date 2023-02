F1, quanto vale la Ferrari SF-23? Leclerc: “Presto per i giudizi”

Due delle tre giornate di test di F1 in Bahrain sono andate in archivio, ma è difficile esporsi in maniera precisa sui valori della griglia 2023. C’è la sensazione che la Red Bull sia ancora la prima della classe, però non è chiaro a che punto sia la Ferrari.

Ogni squadra svolge un lavoro differente e non si conoscono i carichi di benzina utilizzati da ciascuna. Non c’è la possibilità di indicare una classifica provvisoria senza sapere tutti i dettagli. Una cosa importante in questi giorni di prove è macinare più chilometri possibili e non avere guasti. La scuderia di Maranello ha percorso 136 giri nel day 1 e 138 nel day 2. Non ci sono stati problemi legati all’affidabilità, tallone d’Achille del 2022, e questo è già un aspetto fondamentale. Eliminato anche il porpoising evidente che si era visto nel primo giorno.

F1 2023, test Bahrain: i commenti di Sainz

Carlos Sainz oggi ha chiuso con il sesto tempo assoluto, dopo essere stato il migliore al mattino. Ha portato avanti un lavoro di messa a punto e di valutazione delle gomme. Diversi carichi di benzina sulla sua SF-23 e 70 giri totali, il migliore in 1’32″486.

Queste le considerazioni di Sainz al termine del day 2 di test a Sakhir: “È stata un’altra giornata positiva. L’affidabilità è stata ancora molto buona e siamo stati in grado di esplorare tutti gli assetti che volevamo testare. Continuiamo a esplorare i limiti della macchina e a trovare potenziali aree in cui possiamo massimizzare le prestazioni. L’obiettivo è proseguire il buon lavoro domani e prepararsi alla prossima settimana“.

Ferrari, Leclerc non si sbilancia

Charles Leclerc ha compiuto 68 giri e ha ottenuto l’ottavo tempo assoluto in 1’32″725. Anche lui e ha lavorato su assetti e gomme. Nel finale di sessione ha girato assetto da gara e alto carico di carburante, facendo un buon basso con la gomma C1. Non è stato al livello di Max Verstappen, però è stato un primo lampo della Ferrari il suo.

Leclerc si è detto abbastanza sereno dopo aver concluso il lavoro programmato oggi in Bahrain: “Abbiamo svolto diversi test, concentrandoci sul setup della monoposto. Stiamo lavorando sodo ed è ancora troppo presto per esprimere un giudizio. Continueremo a spingere, analizzando i dati in vista dell’ultimo giorno di test“.

Foto: Ferrari