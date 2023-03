F1, Norris come Verstappen e Leclerc: rinnovo sbagliato con McLaren?

Non ci sono dubbi sul fatto che Lando Norris sia uno dei migliori talenti della griglia della F1. Da quando è arrivato nel 2019 ha avuto modo di far vedere di che pasta è fatto, pur non guidando per un top team.

Oggi il suo problema è proprio questo, non essere in una squadra che lotta costantemente per podi e vittorie. Il 23enne inglese è un leone in gabbia in McLaren, una scuderia che ha scritto pagine storiche della Formula 1 ma che da tanto tempo non è più un riferimento. L’inizio di campionato 2023 in Bahrain è stato pesantemente negativo, con lui ultimo e doppiato due volte dopo ben sei pit stop per perdite di pressione pneumatica sulla sua MCL60. Quella di Oscar Piastri, invece, è finita KO dopo 13 giri per guai di natura elettrica.

F1, Hakkinen esalta Norris

Sicuramente è un peccato vedere un pilota come Norris cominciare così male la nuova stagione, consapevole che la nuova macchina non è competitiva. Avrebbe il potenziale per puntare a posizioni importanti, però è frenato da una condizione tecnica non alla sua altezza.

Mika Hakkinen, due volte campione del mondo di F1 con McLaren, a Unibet International ha spesso parole di grande elogio per Lando: “È velocissimo e ha un talento straordinario, non c’è dubbio. È sullo stesso piano di Verstappen, Leclerc e Sainz. È a un livello di velocità molto alto. McLaren non ha aspettative troppo elevate per questa stagione. Per risultati di vertice serviranno almeno un paio d’anni“.

Lando, un errore rinnovare con McLaren?

Lo stesso Hakkinen lo ritiene un top driver, uno che con una monoposto competitiva lotterebbe per le primissime posizioni. Norris ha deciso di sposare il progetto McLaren rinnovando il contratto prima fino al 2024 e poi firmando un ulteriore prolungamento fino al 2025. Lecito chiedersi se abbia fatto la scelta giusta, soprattutto siglando l’ultimo rinnovo, visto che tanti contratti scadono alla fine del prossimo anno e per lui si sarebbe potuto liberare un sedile in una delle principali scuderie.

La Red Bull per bocca del team principal Christian Horner aveva ammesso di aver provato a ingaggiarlo. Lando, però, ha preferito rimanere in McLaren. Vero che non è semplice essere il compagno di squadra di Max Verstappen, ma il pilota di Bristol avrebbe corso per un top team e avrebbe potuto puntare a risultati ben diversi. Con l’attuale scuderia si trova al quinto anno senza garanzie di poter ambire a qualcosa di importante.

Foto: McLaren