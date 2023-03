F1, Lewis Hamilton smentisce tensioni con Mercedes: vuole il rinnovo

In Mercedes c’è stata grande delusione dopo il primo gran premio del 2023 disputato in Bahrain. Lewis Hamilton è arrivato quinto a quasi 51 secondi da Max Verstappen, mentre George Russell addirittura settimo a oltre 55 secondi.

Già dal test disputato sul circuito di Sakhir si era capito che la nuova W14 non era partita col piede giusto. Nonostante la lezione del 2022, la scuderia di Brackley non è riuscita ad apportare quei miglioramenti necessari per avere subito una macchina vincente nel nuovo campionato di F1. Non è detto che il gap rispetto alla Red Bull non possa diminuire con il passare della stagione, però c’è tanto lavoro da fare.

F1, Hamilton non molla: smentiti i dissapori col team

Sono circolati rumors sul fatto che il rapporto tra Hamilton e Mercedes stia iniziando a scricchiolare a causa della scarsa competitività della W14. Tuttavia, lo stesso pilota ci ha tenuto a fare chiarezza: “Ci sono persone che creano voci – ha detto al sito ufficiale della Formula 1 – senza che ci siano fatti. Vengo supportato dalla Mercedes da quando avevo 13 anni. Dopo la scorsa stagione difficile, sono ancora qui. E, indipendentemente dal fatto che avremo un altro anno complicato, sarò ancora qui. Sono un combattente e combattiamo come una squadra. Amo la sfida e credo di essere ancora in grado di mettere la macchina in posizioni che forse altri non sono in grado di fare“.

Il sette volte campione del mondo di F1 mette a tacere le indiscrezioni su presunte tensioni con il team. Crede ancora nella Mercedes e lavorerà assieme ai tecnici per cercare di uscire fuori dall’attuale situazione. È passato un solo gran premio, quindi del tempo c’è per compiere passi avanti netti. È importante capire bene la natura dei problemi e come risolverli nel più breve tempo possibile. Già nel GP in arrivo in Arabia Saudita potrebbe esserci qualche aggiornamento.

Lewis punta al rinnovo con Mercedes

Hamilton ha un contratto che scade a fine 2023 e ha intenzione di continuare a correre in Formula 1 sempre con Mercedes. Dei primi contatti per parlare del rinnovo ci sono stati, però la trattativa deve ancora entrare nel vivo: “Sono molto rilassato – spiega – e non è qualcosa che dobbiamo fare subito. Sarà fatto quando saremo pronti. Ho un ottimo rapporto con Toto Wolff e Mercedes, ci supportiamo a vicenda. Ci arriveremo, a meno che non succeda qualcosa di catastrofico tra me e Toto“.

Lewis ha concluso con una battuta, però effettivamente non c’è motivo di pensare a un divorzio. Anche perché non ci sarebbe una vera alternativa per lui nel 2024. Qualcuno si è azzardato a parlare di Ferrari, ma la coppia Leclerc-Sainz ha un contratto per il prossimo anno. Hamilton continuerà a far parte della scuderia con la quale ha vinto sei delle sue sette corone iridate in F1.

Foto: Mercedes