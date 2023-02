F1, Leclerc e i rumors sulla Mercedes: il pilota Ferrari risponde

Tanto l’entusiasmo generato dalla presentazione della nuova SF-23, macchina con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a dare l’assalto al titolo mondiale di F1. Una missione complicata e dalla riuscita incerta, considerando che la Red Bull ha dominato nel 2022 e che la Mercedes dovrebbe tornare forte quest’anno.

A Maranello si sono impegnati tanto per realizzare una monoposto vincente, cercando di eliminare i difetti della F1-75, a partire dall’affidabilità non eccellente. Questo aspetto è fondamentale per vincere, così come migliorare a livello di consumo delle gomme. Le aree di intervento erano note e la scuderia ha lavorato per mettere i piloti nella condizione tecnica ideale. Vitale anche progredire sulle strategie, evitando di ripetere gli errori del passato.

Leclerc dalla Ferrari alla Mercedes?

Leclerc si aspetta tanto dalla Ferrari nella nuova stagione, vuole vincere gare e coronare il sogno di laurearsi campione del mondo di Formula 1. Ha un contratto che scade nel 2024 e il suo auspicio è quello di togliersi grandi soddisfazioni in questo biennio.

Presto per parlare di rinnovo o di un possibile futuro trasferimento in un altro team, ma recentemente sono trapelati rumors su un interessamento della Mercedes. Toto Wolff starebbe pensando a Charles per sostituire Lewis Hamilton, che va in scadenza a fine 2023 e che dovrebbe prolungare di un altro anno prima di valutare un eventuale.

Charles replica alle voci

Leclerc, intercettato dal giornalista Leo Turrini del Quotidiano Nazionale, ha avuto modo di replicare alle voci trapelate sul suo futuro: “Non c’è nessuna trattativa. Io sto bene in Ferrari, sento l’entusiasmo della gente e mi esalta l’idea di coronare il sogno di vincere con la Rossa“.

Il pilota monegasco non sta pensando affatto a un cambiamento di scuderia, è orgoglioso di correre per quella di Maranello e vuole impegnarsi al massimo per riportarla a conquistare il titolo in F1. È normale che la Mercedes possa monitorare la sua situazione, ogni top team guarda i migliori driver della griglia, ma ad oggi non c’è ancora motivo di pensare che Charles possa lasciare il Cavallino Rampante.

Foto: Ferrari