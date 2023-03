F1, Leclerc è preoccupato e parla con Elkann: la Ferrari deve reagire

C’è già preoccupazione in casa Ferrari dopo il primo gran premio del calendario di F1 2023. Se in Bahrain la SF-23 si è difesa sul giro secco, invece sul passo gara si è rivelata troppo inferiore alla Red Bull. Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno potuto contrastare la coppia Verstappen-Perez.

Il monegasco ha anche avuto un problema tecnico mentre si trovava in terza posizione e ha dovuto ritirarsi. Un brutto segnale, visto che la scarsa affidabilità era un difetto del 2022 sul quale in teoria la scuderia di Maranello era intervenuta per la nuova stagione. E ad approfittare di questo ritiro non è stato neppure il compagno di squadra, bensì Fernando Alonso. A Sakhir l’Aston Martin era più forte, lo si era visto già dal test pre-campionato. Altro segnale preoccupante.

F1, Leclerc vuole rassicurazioni da Elkann

Ovviamente, bisogna aspettare ancora qualche gara per farsi un’idea precisa dei valori della griglia, però la gara in Bahrain ha comunque dato delle indicazioni da non sottovalutare. Particolarmente allarmato Leclerc, che secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport avrebbe chiesto e ottenuto di poter incontrare il presidente John Elkann a Maranello per discutere della situazione.

Il pilota ha un rapporto diretto con il numero 1 della Ferrari e probabilmente ha voluto condividere con lui il suo punto di vista, al fine di ottenere delle rassicurazioni. Da sempre il suo sogno è vincere il titolo con la Rossa, ma continua a trovarsi in una condizione tecnica che non gli permette di realizzarlo. Il suo contratto scade a fine 2024 e spera di non dover pensare a un’altra destinazione (piace a Mercedes, messa peggio oggi). Si aspetta progressi significativi dal team e in tempi brevi. Nel prossimo weekend c’è il GP d’Arabia Saudita e sarà interessante vedere cosa succederà.

Ferrari, previsti grossi cambiamenti?

Ieri è giunta notizia delle dimissioni di David Sanchez, head of vehicle concept, quindi una figura molto importante del reparto tecnico. Era in Ferrari dall’ottobre 2012 e sembra che possa tornare in McLaren, dalla quale era arrivato. Nell’immediato le sue mansioni dovrebbero passare a Diego Tondi, capo dello sviluppo aerodinamico. Non è escluso che, oltre all’ingegnere francese, anche altri possano lasciare Maranello.

Dopo Mattia Binotto, se n’erano andati anche Gino Rosato e Jonathan Giacobazzi. L’attuale team principal Frederic Vasseur potrebbe richiamare in Ferrari due persone con le quali ha già lavorato in Alfa Romeo, ovvero Alex Cinelli e Simone Resta. Qualcosa va sicuramente cambiato, anche se ogni cambiamento va fatto con razionalità e non facendosi prendere solo dalla delusione del momento. Il manager francese deve avere la lucidità per fare le scelte giuste per il futuro della squadra.

Foto: Ferrari F1