F1 GP Spagna, Gara: Verstappen detta legge, Ferrari triste

Dominio totale di Max Verstappen nella gara del Gran Premio di Spagna 2023 di F1. Scattato dalla pole position, il pilota della Red Bull è stato in testa dall’inizio alla fine. Si tratta della quinta vittoria in sette GP per il campione in carica, che in classifica generale allunga ancora ed è sempre più favorito per la conquista del titolo. È lui il numero 1.

Formula 1, la Ferrari delude anche a Barcellona: Mercedes davanti

Sul podio vanno entrambi i piloti Mercedes, con Lewis Hamilton che precede George Russell. Quest’ultimo partito dodicesimo e ha fatto una buona rimonta. Sembra che gli aggiornamenti della W14 abbiano dato delle risposte incoraggianti, seppur non sufficienti per lottare con la Red Bull di Verstappen.

In quarta posizione Sergio Perez con l’altra RB19. Il pilota messicano è scattato undicesimo e ha dovuto fare una rimonta che comunque non l’ha portato sul podio. Dietro di lui Carlos Sainz, che nelle Qualifiche aveva conquistato un incoraggiante secondo posto e poi oggi in gara non è riuscito a restare davanti. La Ferrari SF-23 è stata inferiore rispetto a Red Bull e Mercedes, nonostante gli upgrade portati a Barcellona.

L’Aston Martin piazza Lance Stroll quinto e Fernando Alonso sesto. Ottavo posto per l’Alpine di Esteban Ocon. Top 10 chiusa dall’Alfa Romeo di Zhou Guanyu e l’Alpine di Pierre Gasly. Charles Leclerc, scattato dalla pit lane, è arrivato undicesimo al traguardo con la sua Ferrari. La scuderia di Maranello avrà tante riflessioni da fare dopo questo deludente Gran Premio di Spagna.

F1 GP Spagna 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2 pit stop

2 Lewis Hamilton Mercedes +24.090 2

3 George Russell Mercedes +32.389 2

4 Sergio Perez Red Bull Racing +35.812 2

5 Carlos Sainz Ferrari +45.698 2

6 Lance Stroll Aston Martin +63.320 2

7 Fernando Alonso Aston Martin +64.127 2

8 Esteban Ocon Alpine +69.242 2

9 Guanyu Zhou Alfa Romeo +71.878 2

10 Pierre Gasly Alpine +73.530 2

11 Charles Leclerc Ferrari +74.419 2

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri +75.416 2

13 Oscar Piastri McLaren 1 L 2

14 Nyck De Vries AlphaTauri 1 L 2

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team 1 L 3

16 Alexander Albon Williams 1 L 2

17 Lando Norris McLaren 1 L 3

18 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1 L 3

19 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1 L 2

20 Logan Sargeant Williams 1 L 2

Foto: Formula 1