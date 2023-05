F1 GP Miami, Prove 2: Verstappen in vetta, Leclerc contro le barriere

Terminata anche la seconda sessione di prove libere di F1 a Miami. Il miglior tempo è stato realizzato da Max Verstappen in 1’27″930. Il pilota della Red Bull è il più forte, il suo passo è indubbiamente il migliore e si candida per un weekend da grande protagonista in Florida.

Dietro a Verstappen ci sono le Ferrari di Carlos Sainz (+0″385) e Charles Leclerc (+0″468). A 10 minuti dalla fine il pilota monegasco è andato a sbattere contro le barriere in curva 7. Un incidente che ha provocato la bandiera rossa e che gli ha poi impedito di tornare a girare. Non ci voleva. Quarto tempo per l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, che incassa 489 millesimi da RB19 del compagno di squadra.

Quinto Fernando Alonso con l’Aston Martin, a precedere Lando Norris con la McLaren e Lewis Hamilton con la Mercedes. Top 10 completata da Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) e Alexander Albon (Williams). Solo quindicesimo George Russell con l’altra W14, ma il suo potenziale è certamente maggiore.

F1 GP Miami 2023, risultati Prove Libere 2: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:27.930

2 Carlos Sainz Ferrari +0.385

3 Charles Leclerc Ferrari +0.468

4 Sergio Perez Red Bull Racing +0.489

5 Fernando Alonso Aston Martin +0.730

6 Lando Norris McLaren +0.811

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.928

8 Lance Stroll Aston Martin +1.000

9 Esteban Ocon Alpine +1.007

10 Alexander Albon Williams +1.116

11 Pierre Gasly Alpine +1.168

12 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.241

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.251

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.259

15 George Russell Mercedes +1.286

16 Oscar Piastri McLaren +1.409 5

17 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.463

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.683

19 Nyck De Vries AlphaTauri +1.998

20 Logan Sargeant Williams +2.108

Foto: Formula 1