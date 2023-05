F1 GP Miami, Prove 1: doppietta Mercedes, 3° Leclerc

È andata in archivio il primo turno di prove libere del Gran Premio di Miami 2023 di F1. Il miglior tempo è stato siglato da George Russell in 1’30″125. Il pilota della Mercedes ha fatto il time attack con gomme nuove nel finale, con pista in condizione migliore. Stessa scelta per Lewis Hamilton, secondo a 212 millesimi dal compagno di squadra.

Buon inizio per la Ferrari, che piazza Charles Leclerc terzo a 324 millesimi dalla vetta. Nell’ultimo tentativo con una gomma che aveva già dei giri il pilota monegasco è riuscito a migliorare il suo tempo. Da segnalare che sulla SF-23 c’è qualche aggiornamento, in particolare al fondo. L’altra Rossa è quinta con Carlos Sainz (+0″599), che si trova dietro alla Red Bull di Max Verstappen (+0″424). Il campione in carica della F1 non ha fatto l’assalto al tempo nelle ultime fasi della P1, concentrandosi sul passo gara.

Buona sesta posizione per l’Alpine di Pierre Gasly, che comunque incassa quasi un secondo da Hamilton. Dietro al pilota francese ci sono le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Top 10 completata da Nico Hulkenberg (Haas) ed Esteban Ocon (Alpine). Solo undicesimo Sergio Perez con l’altra Red Bull. Il messicano accusa 1″4 di gap dalla vetta, probabilmente ha fatto un lavoro più focalizzato sulla gara e meno sulla qualifica. Vedremo se in P2 il suo tempo sarà diverso.

F1 GP Miami 2023, risultati Prove Libere 1: tempi ufficiali e classifica finale

1 George Russell Mercedes 1:30.125

2 Lewis Hamilton Mercedes +0.212

3 Charles Leclerc Ferrari +0.324

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.424

5 Carlos Sainz Ferrari +0.599

6 Pierre Gasly Alpine +0.979

7 Fernando Alonso Aston Martin +1.106

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.267

9 Esteban Ocon Alpine +1.417

10 Sergio Perez Red Bull Racing +1.441

11 Lance Stroll Aston Martin +1.456

12 Oscar Piastri McLaren +1.685

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.728

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.777

15 Alexander Albon Williams +1.778

16 Lando Norris McLaren +1.872 4

17 Guanyu Zhou Alfa Romeo +2.009

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri +2.044

19 Logan Sargeant Williams +2.494

20 Nyck De Vries AlphaTauri +4.512

Foto: F1