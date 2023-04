F1 GP Baku 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Dopo una pausa di diverse settimane, finalmente torna la F1. In questo weekend si disputa il Gran Premio d’Azerbaigian. Quello di Baku è il quarto appuntamento del calendario 2023.

I risultati in Bahrain, Arabia Saudita e Australia hanno evidenziato la supremazia della Red Bull, che ha sembra destinata a dominare più di quanto fatto nel 2022. Finora Mercedes e Ferrari non sono riuscite a impensierirla affatto. Anzi, devono guardarsi dalla grande crescita dell’Aston Martin, sempre sul podio finora con Fernando Alonso.

F1 GP Baku: le caratteristiche del circuito

Il circuito di Baku misura 6.003 metri ed è costituito da 20 curve, 12 a sinistra e 8 a destra. Possiede delle parti lente, tipiche delle piste cittadine, e una particolarmente veloce. Infatti, il rettilineo principale misura ben 2,2 chilometri. Sicuramente è importante disporre di un buon motore, però è anche fondamentale avere una macchina bilanciata che sia efficace nei tratti a medio-bassa velocità. I team devono essere bravi a trovare il giusto compromesso in termini di assetto. Da non dimenticare la gestione delle gomme, un fattore quasi sempre decisivo.

In Azerbaigian c’è il debutto del nuovo format del weekend previsto per i GP con le Sprint Race, quindi le scuderie avranno a disposizione una sola sessione di prove libere. Questo rende certamente più complicato il lavoro di messa a punto delle monoposto. Bisognerà sfruttare al meglio i 60 minuti in pista del venerdì mattina, sperando di non incorrere in problemi tecnici o incidenti.

Formula 1, l’albo d’oro in Azerbagian

A Baku dal 2016, quando l’appuntamento venne denominato Gran Premio d’Europa e solo dall’anno dopo Gran Premio d’Azerbaigian. Il primo vincitore fu Nico Rosberg con la Mercedes, team che ha poi vinto anche nel 2018 con Lewis Hamilton e nel 2019 con Valtteri Bottas.

Tre successi pure per la Red Bull: 2017 con Daniel Ricciardo, 2021 con Sergio Perez e 2022 con Max Verstappen. Nessun pilota ha ottenuto più di un trionfo su questo tracciato, vedremo se sarà Verstappen il primo a farcela. I pronostici sono tutti a suo favore, ovviamente. Dello scorso anno da ricordare il ritiro di Charles Leclerc, che era in testa alla corsa e dovette fermarsi per un problema al motore. Poi finì KO pure la F1-75 di Carlos Sainz.

F1 2023: classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI: Max Verstappen 69 punti, Sergio Perez 54, Fernando Alonso 45, Lewis Hamilton 38, Carlos Sainz 20, Lance Stroll 20, George Russell 18, Lando Norris 8, Nico Hulkenberg 6, Charles Leclerc 6, Valtteri Bottas, 4, Esteban Ocon 4, Oscar Piastri 4, Pierre Gasly 4, Zhou Guanyu 2, Yuki Tsunoda 1, Kevin Magnussen 1, Alexander Albon 1, Logan Sargeant 0, Nyck De Vries 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 123 punti, Aston Martin 65, Mercedes 56, Ferrari 26, McLaren 12, Alpine 8, Haas 7, Alfa Romeo 6, AlphaTauri 1, Williams 1.

Orari diretta TV e streaming di Prove Libere, Qualifiche, Sprint e Gara

Il GP d’Azerbaigian sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 darà solo le differite di qualifiche e gare. A Baku il nuovo format del weekend prevede una prima giornata con prove libere e Qualifiche valide per la gara domenicale, mentre sabato va in scena lo Sprint Shootout (le qualifiche per la gara breve) e poi la Sprint. Di seguito il programma con gli orari del weekend.

Venerdì 28 aprile 2023

11:30 Prove Libere

15:00 Qualifiche (alle 22:00 differita TV8)

Sabato 29 aprile 2023

10:30 Sprint Shootout (alle 17:00 differita TV8)

15.30 Sprint (alle 18:45 differita TV8)

Domenica 30 aprile 2023

13:00 Gara (alle 18:00 differita TV8)

Foto: Formula1.com