F1 GP Bahrain, Qualifiche: classifica e griglia di partenza, Verstappen in pole

Sono appena terminate le prime Qualifiche del campionato di F1 2023. A partire davanti a tutti nella gara del Gran Premio del Bahrain sarà Max Verstappen. Il campione ha conquistato la pole position in 1’29″708.

Doppietta Red Bull, con Sergio Perez che partirà al fianco dell’olandese e che nell’ultimo time attack ha accusato un ritardo di soli 138 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari, con Charles Leclerc terzo (+0″292) e Carlos Sainz quarto (+0″446). Terza fila aperta dall’Aston Martin di Fernando Alonso, che scatterà vicino alla Mercedes di George Russell.

Settimo Lewis Hamilton, che in griglia di partenza sarà affiancato dall’altra AMR23 di Lance Stroll. Top 10 completata dall’Alpine di Esteban Ocon e dalla Haas di Nico Hulkenberg. Undicesima posizione per Lando Norris, che con la McLaren ha mancato l’accesso in Q3.

F1 GP Bahrain 2023, Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:29.708

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.138

3 Charles LECLERC Ferrari +0.292

4 Carlos SAINZ Ferrari +0.446

5 Fernando ALONSO Aston Martin +0.628

6 George RUSSELL Mercedes +0.632

7 Lewis HAMILTON Mercedes +0.676

8 Lance STROLL Aston Martin +1.128

9 Esteban OCON Alpine +1.276

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team

11 Lando NORRIS McLaren

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri

15 Alexander ALBON Williams

16 Logan SARGEANT Williams

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team

18 Oscar PIASTRI McLaren

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri

20 Pierre GASLY Alpine

Foto: Red Bull