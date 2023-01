F1/Ferrari: l’improvement della power unit 2023

Ferrari vuole tornare a vincere: un “ritornello” che oramai ascoltiamo da molti, troppi anni. La storica scuderia modenese ha un solo obbiettivo che però, purtroppo, continua a sfuggire. Il nuovo corpo normativo 2022 ha cambiato le cose. L’occasione per tornare in alto c’era, ma solo in parte è stata sfruttata. Il progetto F1-75 ha ampiamente dimostrato la sua validità. Ciononostante, diversi problemi non hanno consentito di sfruttare appieno tutte le potenzialità dell’auto di Maranello.

Una su tutte, analizzando la passata stagione, riguarda sicuramente la questione motore. Il propulsore della rossa ha fatto le bizze. Una scarsa affidabilità che ha obbligato a depotenziare la power unit, scenario che ha gravemente compromesso le performance della monoposto italiana.

Attraverso un articolo dedicato, Formula Uno Analisi Tecnica ha spiegato le problematiche sofferte al sistema propulsivo. L’inghippo concerneva un picco anomalo all’interno della camera di combustione. Elemento che andava a produrre sollecitazioni termiche e meccaniche nocive all’endotermico.

F1/Ferrari: 30 cavalli in più nel 2023

Grazie alla clausola inserita nel regolamento dalla Federazione Internazionale, gli uomini del Cavallino Rampante hanno potuto apportare diverse modifiche malgrado il freeze imposto. Tale scenario ha inevitabilmente dato vita a una serie di speculazioni che, facendo due rapidi calcoli, sembrano troppo ottimistici.

Il metro di giudizio utilizzato per sostenere che saranno addirittura 30 i cavalli in più a disposizione per il 2023, infatti, non è de tutto esatto. Per continuare la lettura e approfondire in dettaglio la vicenda clicca su questo link.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz