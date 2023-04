F1, Elkann: “Ferrari punta al titolo”. Ma i tifosi sono stufi delle chiacchiere

I tifosi della Ferrari sono molto delusi per l’inizio di stagione del team in F1. Non che si aspettassero un dominio rosso, però almeno una lotta per vittorie e podi.

La Red Bull è lontana, ma anche Aston Martin e Mercedes sono davanti adesso. A Maranello stanno lavorando per migliorare la competitività della SF-23, però non è semplice chiudere il gap sulla scuderia di Milton Keynes e mettersi in lotta per il titolo. Sarebbe decisamente sorprendente se la Ferrari riuscisse ad avere una crescita così esponenziale nelle prossime gare.

F1, John Elkann crede nel successo della Ferrari

John Elkann in occasione dell’assemblea degli azionisti ha ribadito qual è l’obiettivo del Cavallino Rampante: “Nello scorso campionato di F1 abbiamo fatto un miglioramento a livello di competitività. Ma il nostro è obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il campionato. Vasseur e tutta la squadra sono focalizzati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo“.

Il presidente della Ferrari sottolinea che nel 2022 c’è stato un passo avanti da parte della scuderia, che inizialmente sembrava anche candidata per vincere il mondiale. Poi sappiamo com’è andata. Elkann cerca di infondere fiducia all’ambiente ferrarista, però le parole non bastano.

Quando arriverà una svolta?

Il team di Maranello ha vinto l’ultimo titolo piloti nel 2007 con Kimi Raikkonen e l’ultimo costruttori nel 2008 con la coppia Massa-Raikkonen. L’ultima volta che è arrivata all’ultima gara con la chance di vincere la corona iridata era il 2012, con Fernando Alonso beffato da Sebastian Vettel su Red Bull come era già successo nel 2010.

Nell’era turbo-ibrida della F1 la Ferrari non è mai stata vicina a riconquistare il titolo. Ci sono stati dei momenti di illusione con Vettel e poi con Leclerc, però l’obiettivo è sempre sfumato prematuramente. I tifosi sono stanchi di sentire buoni propositi, vogliono i fatti. Nei prossimi gran premi arriveranno aggiornamenti importanti e il team principal Frederic Vasseur sta cercando di ingaggiare nuovi tecnici. Vedremo se arriverà una svolta.

Foto: Formula1.com