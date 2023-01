F1, Leclerc pronto per vincere con la Ferrari: “Voglio farlo quest’anno”

Kimi Raikkonen è stato l’ultimo a vincere il titolo piloti in F1 con la Ferrari e Charles Leclerc vuole essere il prossimo campione. Da quel 2007 è passato troppo tempo e i tifosi sono impazienti di vedere interrotto il lungo digiuno.

La scuderia di Maranello aveva illuso nel 2022 con un inizio di stagione molto promettente: due vittorie e un secondo posto del monegasco nelle prime tre gare. Sembrava l’anno buono per riprendersi il trono della Formula 1, ma così non è stato. Tra mancata competitività, problemi di affidabilità ed errori (di strategia e di guida) non c’è stata la possibilità di impedire a Max Verstappen di conquistare il secondo mondiale consecutivo con la Red Bull.

Leclerc carico per il campionato di F1 2023

Il team modenese ha tanto da migliorare per il 2023. Leclerc si aspetta progressi radicali e la possibilità di giocarsi il titolo fino alla fine. Intanto si sta allenando duramente per essere preparato alla nuova stagione: “Ci sono giorni – ammette sul suo canale YouTube – nei quali non ho particolarmente voglia di allenarmi, ma fa parte del gioco. Quello che mi motiva è vincere. Nel 2022 non ci siamo riusciti, ma ho intenzione di farlo quest’anno. Dobbiamo farci trovare pronti. Serve essere in forma e dare il massimo per essere il pilota migliore“.

Il driver monegasco è molto carico per la nuova stagione di F1 e certamente spera di avere tra le mani una monoposto vincente. Nessuno mette in dubbio il suo talento, però ha bisogno di un pacchetto tecnico adeguato per dimostrare di poter essere un campione del mondo.

Charles si sente maturato: addio agli errori?

Leclerc è al sesto anno in Formula 1 e quinto in Ferrari, ha accumulato una discreta esperienza. Si sente più pronto che mai ad affrontare il nuovo campionato: “Penso di essere maturato. In ogni stagione impari cose nuove e ciò ti cambia come pilota. Penso di essere migliorato, perché dopo ogni errore apprendi e cresci. Mi sento più maturo“.

Maturare è importante per evitare errori clamorosi come quelli commessi a Imola e a Le Castellet nel 2022. Nella gara in Italia si trovava in terza posizione appena dietro Sergio Perez quando è finito in testacoda. È riuscito a tornare in pista, però ha chiuso al sesto posto. Invece, in Francia, era il leader della corsa ed è andato incredibilmente a sbattere contro le barriere. Un ritiro pesante per classifica e morale. L’obiettivo è non ripetere sbagli di questo tipo.

Foto: Instagram @charles_leclerc