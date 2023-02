F1, Aston Martin più veloce della Ferrari? Alonso ci crede

La sorpresa dei tre giorni di test di F1 in Bahrain è stata l’Aston Martin, non c’è dubbio. Ovviamente bisognerà attendere le gare per capire il reale valore della AMR23 e della concorrenza, però i tempi fatti segnare da Fernando Alonso sono stati molto interessanti.

Il due volte campione del mondo già prima di provare la nuova macchina si era detto fiducioso per la nuova stagione. Evidentemente, aveva ricevuto garanzie specifiche sui passi avanti che sarebbero stati compiuti rispetto allo scorso Mondiale di Formula 1, nel quale la scuderia di Silverstone non ha particolarmente brillato. I risultati ottenuti nelle tre giornate a Sakhir sono stati incoraggianti.

F1 2023, Fernando Alonso sogna in grande

Alonso al termine del test era molto soddisfatto e si è anche sbilanciato sulla forza dell’Aston Martin: “Nell’ultimo giorno abbiamo fatto una simulazione di gara. Abbiamo percorso i 57 giri della gara con il carburante necessario, cambiando anche gomme e tutto il resto. La Ferrari ha seguito lo stesso programma, effettuando una simulazione di gara con la stessa benzina per la gara, e noi siamo stati un po’ più veloci“.

Il pilota spagnolo ha detto apertamente che la AMR23 è stata più rapida della Ferrari SF-23 quando c’è stato il confronto in pista con Carlos Sainz. Difficile fare comparazioni senza conoscere esattamente ogni dettaglio, però Fernando è particolarmente entusiasta del ritmo avuto. E certamente è contento di vedere una macchina che non sembra avere grossi problemi di consumo delle gomme, un tema sempre centrale in Formula 1.

Anche Toto Wolff ha elogiato Aston Martin

Un po’ tutti nel paddock hanno riconosciuto i progressi fatti da Aston Martin. Anche Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha ammesso di aver visto una grossa crescita e mette la scuderia di Silverstone come prima inseguitrice della Red Bull: “Secondo i nostri calcoli – ha detto ad Auto Motor und Sport – potrebbe finire al secondo posto“.

La AMR23 sembra una monoposto nata sotto una buona stella, però i test contano il giusto. La verità uscirà fuori nei weekend di gara. Il primo del calendario 2023 è in arrivo, in Bahrain da venerdì si inizia a fare sul serio. Lì vedremo se davvero Aston Martin sarà forte.

Foto: Aston Martin