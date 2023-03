Carlos Sainz smentisce una crisi Ferrari e rilancia: “Voglio essere campione”

Quarto in griglia di partenza e quarto al traguardo, Carlos Sainz non è riuscito a fare di più nella precedente gara in Bahrain. Vista la prestazione di Charles Leclerc, terzo con margine prima del ritiro, certamente aveva la chance di poter essere più competitivo e dovrà crescere per non farsi surclassare dal compagno di squadra nel 2023.

Intanto è in arrivo il Gran Premio dell’Arabia Saudita e la scuderia di Maranello è chiamata a reagire dopo gli enormi distacchi incassati a Sakhir. A Jeddah sono previste delle novità che dovrebbero aiutare i piloti ad essere maggiormente competitivi. Il circuito saudita dovrebbe essere più favorevole alla SF-23.

Carlos Sainz, fiducia totale nella Ferrari

Sainz, intervistato dai connazionali di AS, si è espresso sulle critiche ricevute dalla Ferrari dopo la prima gara e ha risposto sul fatto che siano giuste o meno: “Da un lato sì, perché le nostre aspettative erano alte. Volevamo iniziare lottando per vincere. Però le critiche per destabilizzare non vanno bene. Fallire è permesso, la cosa importante è come ti riprendi da quel fallimento. Dobbiamo darci del tempo. Altri hanno fatto un passo avanti leggermente superiore al nostro, ma pensiamo di aver capito il motivo e ce la faremo“.

All’interno del team si stanno verificando dei cambiamenti, però Carlos spiega che il clima non è affatto quello che viene descritto dai media: “A ogni squadra serve tempo quando ci sono dei cambiamenti. Vogliamo fare il passo successivo per stare davanti e vincere. Il lavoro durante l’anno e il modo in cui sviluppi la macchina sono importanti. Voglio pensare ci riusciremo“.

Red Bull e obiettivi

Al driver madrileno è stato domandato cos’abbia di più la Red Bull rispetto alla Ferrari in questo momento: “Una macchina che degrada meno le gomme – risponde – con più carico aerodinamico e più velocità in curva. Non ci sono segreti. Stiamo lavorando su queste cose“.

Sainz ha anche parlato di obiettivi ed è stato molto chiaro pure su questo tema: “Nel primo terzo di campionato voglio perdere meno punti possibile dal leader della classifica, aiutare la squadra a migliorare e tornare a vincere. Punto anche ad essere di nuovo costante, nel 2022 non lo sono sempre stato. È un anno lungo, con 23 gare, e può succedere di tutto. Sogno di essere campione, il migliore, il più aggressivo, tutto. Ci proverò con ogni mezzo“.

Foto: Ferrari