Il mitico Bol d’Or assegna il Mondiale Endurance: 24 ore di fatica, velocità e tensione che in virtù dell’extra punteggio decideranno la sfida. La partenza è stata in linea con le aspettative: ormai le gare di durata sono corse sprint sulla lunghissima distanza. Per cui non ha destato particolare sorpresa vedere il gruppo compatto per tutto il primo stint, cioè 24-25 (a seconda dei consumi) che ci hanno proposto tutti i migliori equipaggi ai ferri corti fra loro. Suzuki Yoshimura, Honda FCC TSR, Yamaha Yart e BMW Motorrad oltre al trionfo nella 24 Ore più prestigiosa in calendario sono scattate per giocarsi il titolo iridato. Verdetto domenica alle 15 in punto, ma le sorprese stanno già fioccando…

Ducati volante

Nel gruppo di testa, e questa è un pò una sorpresa, c’è anche la Ducati ERC, ovvero la formazione satellite che da qualche stagione gode di pieno supporto da Borgo Panigale per consolidare il progetto Endurance. L’equipaggio è di assoluta eccelenza: Xavi Fores e il vecchio, carissimo, Chaz Davies, che ha lasciato il Mondiale Superbike ma ha scelto questa specialità per non abbandonare del tutto l’adrenalina della sfida. Alle 18:00 del pomeriggio, con ancora tantissima strada da percorrere, la Panigale V4 se la sta giocando sul filo dei secondi con Yamaha Yart.

Quante sorprese!

Dopo neanche tre ore di sfida, il destino di Suzuki Yoshimura e Honda FCC TSR sembra segnato. Le due moto infatti hanno accusato problemi meccanici che sembrano assai seri. Vedremo se saranno in grado di continuare, oppure il sogno Mondiale è già finito qui. Inconvenienti anche per BMW Motorrad, costretta a lungo ai box. A questo punto la strada sembra spianata per Yamaha Yart, ma nell’Endurance mai dire mai. Sarà una notte molto lunga.

