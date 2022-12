42 stagioni di Endurance: Bolliger ci riprova nel 2023

Il Mondiale Endurance motociclistico è stato istituito nel 1980 e, dal 1982 a questa parte, una squadra è sempre presente. Parliamo del Team Bolliger Switzerland, attivamente impegnata nella specialità dalla 24 ore di Imola del 1982. Una vera e propria istituzione delle competizioni motociclistiche di durata, tuttora in pista e prossima ad affrontare nel 2023 la sua 42esima (!) stagione di attività. Un caso più unico che raro per una bella storia di motociclismo.

BOLLIGER DA 42 STAGIONI NELL’ENDURANCE

Fondato da Hanspeter “Hämpu” Bolliger, il team che porta il suo nome ha sempre rappresentato una delle realtà private di maggior successo. Nonostante le difficoltà economiche per una squadra indipendente, di anno in anno il Team Bolliger Switzerland è sempre della partita per una storia… infinita. D’altronde, il suo numero 8 di gara, rovesciandolo indica per l’appunto il simbolo dell’infinito…

TITOLO ENDURANCE SFIORATO NEL 2010

Bolliger ha concluso al secondo posto nel Mondiale Endurance 2005 e, soprattutto, nel 2010, quando si presentò alla decisiva 8 ore di Doha al comando della classifica, venendo battuta soltanto dalla S.E.R.T. Suzuki. Un risultato che certifica la bontà del lavoro compiuto, anche se gli ultimi anni inevitabilmente hanno comportato un passaggio generazionale.

KEVIN BOLLIGER CONTINUA LA LEGACY

Da quell’ultimo podio conseguito alla 24 ore di Le Mans nel 2015 (3° posto con Roman Stamm, Daniel Sutter e Horst Saiger), Bolliger ha vissuto momenti felici e meno felici. Nel 2020 inoltre, dopo 45 anni di attività nel motociclismo, “Hämpu” ha lasciato il timone di comando della squadra a suo figlio Kevin, poco più che 30enne per quanto con l’Endurance nel DNA!

NUOVA LINE-UP PER IL 2023

Kevin Bolliger ha generato nuovo entusiasmo alla nazionale elvetica dell’Endurance, con la ripromessa di puntare alla top-5 mondiale nel 2023. Un obiettivo da raggiungere con la Kawasaki Ninja ZX-10RR #8 gommata Michelin e con una rinnovata line-up di piloti. Partenti Jan Buhn e Jesper Pellijef oltre che Nigel Walraven, ha trovato conferma altresì Nico Thoni. Tornerà in squadra dopo l’esperienza alla 12 ore di Estoril 2021 invece Marcel Brenner, impegnato quest’anno nel Mondiale Supersport. Medesima provenienza per la grande novità 2023 rappresentata da Patrick Hobelsberger, dai trascorsi di successo nell’IDM vantando anche una partecipazione di rilievo nel CIV Supersport. Un trio inedito che correrà con i colori del Team Bolliger Switzerland a partire dalla 24 ore di Le Mans in agenda nel fine settimana del 15-16 aprile prossimi.