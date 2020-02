Nuova line-up di piloti per il Team Bolliger Switzerland

A Swiss Moto il Team Bolliger Switzerland ha annunciato il nuovo equipaggio per il FIM EWC: Jan Buhn sostituirà Sebastien Suchet.

Il Team Bolliger Switzerland è una delle squadre storiche del Mondiale Endurance FIM EWC. Da 38 anni presente sui campi di gara, la compagine elvetica proseguirà l’impegno nei restanti eventi della stagione 2019/2020 con diverse novità. Con la Kawasaki Ninja ZX-10R #8 gommata Pirelli si alterneranno due nuovi piloti, con la line-up svelata in occasione della fiera Swiss Moto tenutasi a Zurigo.

PROGRAMMI 2020

Istituzione delle corse motociclistiche di durata, il Tema Bolliger Switzerland potrà contare sempre su Roman Stamm in qualità di “capitano” dell’equipaggio titolare. L’esperto pilota svizzero sarà nuovamente affiancato dall’olandese Nigel Walraven con la novità rappresentata da Jan Buhn. Il tedesco, originariamente designato a correre da “riserva” con ERC Ducati, ha già militato con il Team Bolliger al Bol d’Or. Sarà invece al debutto lo svedese Jesper Pellijeff in qualità di riserva per la 24 ore di Le Mans e Bol d’Or.

STORIA DELL’ENDURANCE

Vice-Campione del Mondo 2010 giocandosi fino all’ultimo il titolo con la Suzuki SERT, il Team Bolliger Switzerland nel 2014 ha portato a casa il terzo posto nella classifica di campionato vantando due podi di classe EWC (3° alla 24 Heures Moto Le Mans e alla 8 ore di Oschersleben). L’obiettivo della nazionale elvetica del FIM EWC è di tornare quest’anno ad un podio che manca ormai da un lustro a questa parte: l’ultimo alla 24 ore di Le Mans 2015, 3° classificati con l’equipaggio formato da Roman Stamm, Daniel Sutter e Horst Saiger.