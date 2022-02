Tati Team Beringer Racing: squadrone per il FIM EWC 2022

Accanto ad Alan Techer, il Tati Team Beringer Racing ingaggia Gregory Leblanc e Bastien Mackels per il Mondiale Endurance 2022 con la nuova ZX-10RR.

Se i team ufficiali si sono rafforzati, alcune realtà private del FIM EWC non sono da meno. Per la stagione 2022 del Mondiale Endurance il Tati Team Beringer Racing ha messo insieme ad una line-up di piloti di assoluto valore, accreditando la squadra transalpina tra i potenziali migliori team indipendenti del campionato. Accanto al riconfermato Alan Techer correranno infatti Bastien Mackels e Gregory Leblanc.

VITTORIE NELLA SUPERSTOCK

Sfiorata la vittoria in due distinte occasioni (2015 e 2016/2017), nella stagione 2017/2018 il Tati Team è finalmente riuscito ad assicurarsi la FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock. In un’incredibile finale vissuta ad Oschersleben, la compagine di Patrick Enjolras era riuscita a centrare questo traguardo, massimizzando un pacchetto tecnico di prim’ordine. La Ninja ZX-10RR #4 da sempre dispone di propulsori preparati da Akira, un bel biglietto da visita che ha garantito complessivamente 4 vittorie nella classe Superstock, 3 delle quali conseguite nelle 24 ore.

PASSAGGIO ALLA EWC

Con la spinta del titolo Superstock vinto, il 2019 ha riservato due grandi novità al Tati Team. Da una parte l’accordo con TRICK STAR Racing (conclusosi anzitempo con la 8 ore di Suzuka 2019), dall’altra il passaggio alla top class EWC. Un debutto non facile vissuto alla 24 ore di Le Mans, ma con l’inizio della stagione 2019/2020 il Bol d’Or ha assicurato un’inversione di tendenza testimoniata dal (positivo) 7° posto assoluto al Bol d’Or.

MISSIONE TOP 5

Con ormai diverse stagioni nella top class EWC, il Tati Team sembra ormai pronto al definitivo step di qualità. Lo testimonia l’equipaggio titolare per il 2022, con la riconferma di un punto fermo rappresentato da Alan Techer, Campione del Mondo 2018/2019 con F.C.C. TSR Honda. Accanto a lui correrà Bastien Mackels, in trionfo con Yamaha Vitails nella Coppa del Mondo Superstock 2016/2017, ma soprattutto Gregory Leblanc. Quest’ultimo, 5 vittorie all’attivo alla 24 ore di Le Mans e 4 al Bol d’Or, tornerà così in sella ad una Kawasaki dopo i successi conseguiti con il Team SRC. Per il 2022 il Tati Team Beringer Racing disporrà inoltre della nuova ZX-10RR, con i primi test previsti per le prossime settimane.