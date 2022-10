Passerella F1 per la Honda CBR vittoriosa alla 8 ore di Suzuka 2022

Parlando del motociclismo “su asfalto“, quest’anno Honda può festeggiare nell’Endurance. Il titolo mondiale FIM EWC 2022 a firma del team F.C.C. TSR Honda France, ma anche (e soprattutto per l’azienda) il ritorno alla vittoria alla 8 ore di Suzuka dopo ben 8 anni di attesa. Un successo celebrato a più riprese nelle ultime settimane, persino con una speciale esposizione presso la “Welcome Plaza Aoyama“. Trascorsi due mesi abbondanti dal raggiungimento di questto traguardo, la CBR 1000RR-R #33 vittoriosa alla 8 ore ha persino potuto vantare una vetrina di prim’ordine rappresentata dalla Formula 1!

PASSERELLA HRC AL GP F1 DI SUZUKA

Proprio così. In occasione del Gran Premio del Giappone di scena a Suzuka, la casa dell’ala dorata ha organizzato la “HRC Reborn 40th Anniversary“, parata celebrativa di alcuni gioielli a due e quattro ruote che hanno segnato la storia di Honda Racing Corporation in 40 anni di storia, ma non solo. Oltre alla gloriosa Honda RA272 Formula 1 e la RC142 (la prima moto da Gran Premio Honda del 1959), hanno percorso un giro dimostrativo, davanti a decine di migliaia di spettatori, due moto contemporanee.

HONDA MOTOGP ED EWC A SUZUKA

Nello specifico parliamo della Honda RC213V MotoGP del Test Team di Stefan Bradl, per l’occasione affidata a Yuki Takahashi. Come detto, non poteva mancare la CBR 1000RR-R #33, dominatrice incontrastata della 8 ore di Suzuka 2022 con il Team HRC. A tutti gli effetti, si trattava dello stesso esemplare che transitò sul traguardo in trionfo alle 19:30 del 7 agosto scorso, con l’equipaggio formato da Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi ed Iker Lecuona.

KOTA ARAKAWA IN SELLA

Con i tre piloti titolari in tutt’altre faccende affaccendati, per l’occasione HRC ha convocato Kota Arakawa per questa esibizione. Attuale capo-classifica dell’All Japan ST600 (Supersport), a soli 19 anni con il team MOTO BUM Honda ha inoltre siglato una doppietta da wild card nella tappa dell’ARRC Supersports 600cc lo scorso mese di agosto a Sugo. Chissà che questa per lui non sia stata la prima presa di contatto con una moto ed una squadra del suo futuro a medio-lungo termine…