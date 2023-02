Superstock del FIM EWC competitiva: lo schieramento 2023

Estromessa dal circus del World Superbike, nel Mondiale Endurance FIM EWC la classe Superstock si presenta di anno in anno sempre più combattiva e competitiva. Non farà eccezione il 2023, con una serie di squadre e piloti di assoluto profilo, destinati a garantire uno show-nello-show nei tre round (Le Mans, Spa, Bol d’Or) valevoli per l’assegnazione della FIM Endurance World Cup di categoria.

I CAMPIONI SUPERSTOCK IN CARICA

Nel presentare lo schieramento di partenza a due mesi dalla 24 Heures Motos Le Mans del 15-16 aprile prossimi, doverosamente partiamo dai Campioni in carica. Il Team 18 Sapeurs Pompiers, sempre su Yamaha, ha rinnovato l’impegnato nella classe Superstock, ma con un equipaggio rinnovato. Passati alla top class EWC Hugo Clere e Baptiste Guittet con Kawasaki Tati Team, la squadra dei pompieri affiderà la R1 #18 ad Axel Maurin, Philipp Steinmayr più Enzo De La Vega. Da annunciare altresì i programmi 2023 di BMRT 3D, con Kawasaki in trionfo nel 2021.

NO LIMITS PASSA A HONDA

La stagione 2023 sancirà invece l’inizio di una nuova era per il No Limits Motor Team. La “nazionale italiana” dell’Endurance, dopo 20 anni con Suzuki, sposerà la causa Honda affidando la CBR 1000RR-R #44 al riconfermato Alexis Masbou con le novità nella line-up di piloti rappresentate da Lorenzo Gabellini e Johan Nigon. La casa dell’ala dorata potrà contare inoltre sul team RAC41 (Wayne Tessels, Jonathan Hardt, Chris Leesch), National Motos (solo nelle 24 ore?) ed il Team GT Endurance che ha lasciato Yamaha proprio per correre con una Fireblade.

TANTA E GRANDE ITALIA NELLA SUPERSTOCK

Di fatto la Superstock è un po’ la classe degli italiani, alla conquista anche dei team francesi. Non una novità per Kawasaki Louit Moto 33 con la riconferma in toto dei nostri Christian Gamarino, Simone Saltarelli e Kevin Calia. Al rinnovato team OG Motorsport con la Yamaha R1 #66 ci sarà nuovamente Roberto Rolfo affiancato da Cocoro Atsumi e Ludovic Rizza, mentre il sempre veloce Kevin Manfredi lo ritroveremo in Wojcik Yamaha #777 insieme a Danny Webb, Kamil Krzemien più Marek Szkopek. Debutto nella specialità invece per Matteo Giacomazzo che difenderà i colori del team JMA Motos con la Suzuki #34.

TEAM DA SEGUIRE

Tra le squadre di vertice non mancheranno, su Yamaha, 3ART (Matthieu Lagrive, Martin Renaudin, Ludovic Cauchi), Falcon Racing (Dylan Buisson, Loic Millet, David Chevalier) e Pit Lane Endurance (Luca Grunwald, Maxim Pelizotti, Rob Hartog). Con Kawasaki limiterà l’impegno alle sole 24 ore invece Energie Endurance 91, tra l’altro schierando a Le Mans l’indonesiano ex-Moto2 Dimas Ekky Pratama.

DEBUTTA APRILIA

Nelle prossime settimane sono attesi svariati annunci inerenti ulteriori squadre che presenzieranno alla 24 Heures Motos Le Mans ed al campionato. Il tutto in una stagione che spalancherà le porte ad Aprilia che potrà correre, per la prima volta in una serie internazionale, con la RSV4 1100, come anticipato su queste pagine lo scorso 25 dicembre.