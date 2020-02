Roberto Tamburini alla 24 ore di Le Mans con il Team R2CL

Roberto Tamburini con il Team R2CL alla 24 ore motociclistica di Le Mans del FIM EWC: complessivamente sono 13 gli italiani iscritti all'evento.

Si rafforza sempre più la “nazionale azzurra” del Mondiale Endurance FIM EWC. Roberto Tamburini ha trovato l’intesa con il pluri-decorato Team R2CL per affrontare, attualmente da “riserva“, la 24 Heures Motos Le Mans del 18-19 aprile prossimi, terzo round di cinque round previsti dal calendario 2019/2020. Con il “Tambu” sale a 13 il numero di piloti italiani, tra titolari e riserve, regolarmente iscritti alla maratona motociclistica della Sarthe.

TAMBU A LE MANS

Dai trascorsi nel Mondiale 125cc, Supersport e due volte vice-Campione della Superstock 1000 internazionale (2015 e 2018), Roberto Tamburini in questa stagione correrà nella ESBK (la Superbike spagnola) con Kawasaki Speed Racing. Parallelamente a questo impegno, il Campione CIV Supersport 2010 sarà della partita alla 24 ore di Le Mans con il Team R2CL, squadra tornata protagonista nelle corse di durata dopo uno stop forzato per la tragica scomparsa del fondatore Raphael Chausse.

EQUIPAGGIO

Il Team R2CL affiderà la Suzuki GSX-R 1000 #87 ai titolari Sheridan Morais, Clinton Seller e James Westmoreland, quest’ultimo trovatosi recentemente senza una moto nel FIM EWC in seguito all’uscita di scena del Team Motors Events. Attualmente Tamburini figura come quarto pilota dell’equipaggio, pronto a subentrare in corso d’opera al trio titolare e, dopo le qualifiche, eventualmente trovare una sistemazione anche con altre squadre qualificatisi per l’evento.

TEAM R2CL

Con la propria base operativa a Sartrouville, il Team R2CL è una delle squadre storiche del Mondiale Endurance Moto. Nel 2013 ha concluso quarto nella classifica finale di campionato e sul podio (2°) alla 24 ore di Le Mans, schierando persino Guy Martin. Più recentemente nel 2016 ha ottenuto proprio sul tracciato della Sarthe il quarto posto finale ed il giro più veloce con uno scatenato Lucas Mahias. Sebbene non sia iscritto come team permanente del FIM EWC, il Team R2CL oltre che alla 24 ore di Le Mans sarà al via della 8 ore di Suzuka 2020 grazie alla recente partecipazione alla 8 ore di Sepang conclusa al dodicesimo posto assoluto.