Orari TV 12h Estoril del FIM EWC: tutta live su Eurosport 2

Gli Orari TV della 12 ore di Estoril del Mondiale Endurance FIM EWC: tutta in diretta su Eurosport 2 sabato 17 luglio a partire dalle 9:45.

Buona notizia per tutti gli appassionati di motociclismo. Eurosport 2 trasmetterà integralmente in diretta TV la 12 ore di Estoril, secondo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance FIM EWC 2021 in programma sabato 17 luglio. Una copertura totale dell’evento, dalla partenza fino all’arrivo.

IN DIRETTA LA 12H ESTORIL

Eurosport 2 si collegherà alle 9:45 per seguire i preparativi della partenza in programma alle 10:00 italiane. La trasmissione live dell’evento si concluderà, dopo la bandiera a scacchi prevista per le 22:00, mezz’ora più tardi alle 22:30, con il cerimoniale del podio. In cabina di commento Alessio Piana e Jacopo Zizza.

SECONDO ROUND FIM EWC 2021

Per gli appassionati di motociclismo un evento imperdibile, con la presenza di 30 team, 6 dei quali ufficiali in rappresentanza di Suzuki, Yamaha, BMW, Ducati, Honda e Kawasaki. Complessivamente sono 2 le squadre tricolori (No Limits e AvioBike) al via, con 12 piloti italiani ai nastri di partenza. La 12 ore di Estoril è il secondo appuntamento del Mondiale Endurance FIM EWC dopo la 24 ore di Le Mans disputatasi lo scorso mese di aprile. Seguiranno nel calendario il Bol d’Or (24 ore a Le Castellet, 18-19 settembre) e la 8 ore di Suzuka, attualmente confermata in data 7 novembre.

ORARI TV SU EUROSPORT 2

Sabato 17 luglio

9:45 – 22:30 (Diretta TV integrale)