Rea, Lowes e Forés con Kawasaki alla 8 ore di Suzuka 2020

Kawasaki punterà al bis alla 8 ore di Suzuka dopo la vittoria 2019: con la ZX-10RR ufficiale al via Jonathan Rea affiancato da Alex Lowes e Xavi Forés.

Dopo il (rocambolesco) successo dello scorso anno, Kawasaki punta al bis. Al via dell’edizione 2020 della 8 ore di Suzuka la casa di Akashi, con la propria squadra ufficiale, si ripresenterà al via schierando un equipaggio che non ha bisogno di presentazioni: Jonathan Rea, Alex Lowes e Xavi Forés.

KAWASAKI A SUZUKA

Tuttora confermata nel calendario il prossimo 19 luglio, la 8 ore di Suzuka 2020 vedrà il Kawasaki Racing Team difendere il successo dello scorso anno con la Ninja ZX-10RR gestita dalla squadra di Guim Roda. Per questo impegno ci sarà nuovamente il 5 volte Campione del Mondo Superbike Jonathan Rea, principale artefice del successo 2019, a caccia della personale terza affermazione alla “gara delle gare”.

LOWES E FORES

Punterà alla quarta personale affermazione invece l’attuale capo-classifica del Mondiale Superbike Alex Lowes, vincitore nel triennio 2016-2018 con Yamaha Factory. Completerà l’equipaggio Kawasaki KRT infine Xavi Forés: per il pilota Puccetti Racing sarà la seconda esperienza alla 8 ore di Suzuka dopo l’esordio del 2019 con HARC-PRO Honda.