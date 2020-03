La partnership con TRICK STAR porta ai Campioni del Mondo del Team Kawasaki SRC una nuova livrea, un inedito impianto di scarico e novità per Suzuka.

La conquista del titolo mondiale Endurance 2018/2019 ha garantito, per la prima volta dal 2016 a questa parte, al Team Kawasaki SRC la possibilità di affrontare tutta la stagione del FIM EWC. Kawasaki France ha allargato i cordoni della borsa, inoltre diversi partner si sono legati alla squadra di Gilles Stafler. Dal Bol d’Or dello scorso mese di settembre, i Campioni del Mondo in carica hanno intrapreso una partnership tecnico-commerciale con TRICK STAR, con diverse novità in cantiere per i prossimi mesi.

DENOMINAZIONE

Gloriosa squadra fondata dall’ormai ex-pilota Ryuji Tsuruta, TRICK STAR dal 2000 compete nel motociclismo All Japan e, in particolare, dal 2004 alla 8 ore di Suzuka. TRICK STAR si è affermato non soltanto in qualità di squadra di successo capace di conquistare un podio al Bol d’Or 2016, ma anche come preparatore. La sinergia tra TRICK STAR e SRC ha portato in dote anche il main sponsor Webike, con la squadra oggi che ha assunto la denominazione di “Webike SRC Kawasaki France TRICK STAR”.

LIVREA E SCARICO

Ai recenti test di Valencia, la Ninja ZX-10RR #1 di Kawasaki SRC ha svelato una nuova livrea con i loghi Webike ben in vista, ma non solo. In virtù dell’accordo stipulato con TRICK STAR, dalla 24 ore di Le Mans correrà con l’impianto di scarico IKAZUCHI, ben in vista nella foto d’apertura.

PER SUZUKA…

Se il trio titolare formato da Jeremy Guarnoni, Erwan Nigon e David Checa resta confermato, la squadra si riserva la possibilità di schierare altri piloti per la 8 ore di Suzuka, proprio in virtù della partnership con TRICK STAR. Aspettando la conferma ufficiale, Kawasaki SRC dovrebbe inoltre vestire per l’occasione i colori EVANGELION, da un decennio a questa parte ben in vista alla “gara delle gare” proprio grazie a TRICK STAR…