L’ultima Honda CBR #111 Endurance finisce su eBay

L'ultima CBR 1000RR di Honda Endurance Racing finisce su eBay: l'amaro epilogo dell'avventura di Honda Motor Europe nel FIM EWC.

L’uscita di scena, dall’oggi al domani, di Honda Endurance Racing (Honda Motor Europe) dal FIM EWC ha lasciato un’eredità quantomeno curiosa. L’ultima CBR 1000RR Fireblade #111, già pronta per affrontare il Bol d’Or dello scorso mese di settembre, è stata infatti messa all’asta su eBay da un rivenditore britannico.

DISIMPEGNO HONDA 111

Dapprima sotto le insegne Honda TT Legends, con la denominazione di Honda Endurance Racing la squadra ha corso nel FIM EWC dal 2014 fino alla 8 ore di Suzuka 2019. Terzi di campionato nel 2017/2018, per scelta della casa madre il 27 agosto scorso era stato comunicato il disimpegno dal FIM EWC. Un annuncio a sorpresa considerando che, pochi giorni prima, Honda Endurance Racing aveva comunicato il prosieguo dell’impegno nella specialità con rinnovate ambizioni.

PILOTI E MECCANICI A PIEDI

Formalizzato il ritiro, del team Honda #111 se n’è saputo più nulla. Sebastien Gimbert, che al Bol d’Or doveva disputare la sua ultima gara in carriera, si è ritrovato senza una moto. Discorso analogo per Yonny Hernandez, mentre Randy De Puniet si è rivisto alla 8 ore di Sepang con ERC Ducati. Per quanto concerne lo staff, alcuni meccanici hanno trovato una sistemazione in altre squadre dell’Endurance e World Superbike, mentre la struttura si è occupata di rivendere moto, ricambi e materiali.

EBAY

Una delle due Fireblade già pronte per il Bol d’Or è stata rilevata da DH Superbike. Rivenditore di moto da competizione (e non solo), ha prontamente pubblicato un’inserzione su eBay per cedere quella che, a tutti gli effetti, resta l’ultima CBR #111 del FIM EWC. La moto è già pronto-gara: motore (nuovo) per disputare una 24 ore, elettronica Kit HRC, sospensioni Ohlins e quant’altro. Costo? 39.999 sterline, 45.390 euro al cambio attuale per aggiudicarsi un pezzo di storia dell’Endurance…