Gregg Black panchinato: a Suzuka corre Kazuki Watanabe

Un avvicendamento nei programmi e nella rotazione prevista per la 8 ore di Suzuka 2022, ma che farà certamente discutere. Alla “Gara delle gare” il team Yoshimura SERT Motul Suzuki lascerà in panchina Gregg Black, promuovendo al ruolo di titolare Kazuki Watanabe. Dal 2018 pilota Yoshimura nell’All Japan, il 31enne motociclista All Japan affiancherà Sylvain Guintoli e Xavier Simeon con la GSX-R 1000 #1, per poi cedere nuovamente il posto a Black per il Bol d’Or del prossimo mese di settembre.

ROTAZIONE PER SUZUKA

Come detto, una decisione che non deve sorprendere. Kazuki Watanabe titolare a Suzuka era già previsto per l’edizione cancellata dello scorso anno, in quanto grande conoscitore del circuito e, non da meno, velocissimo su questa pista con la GSX-R preparata da Yoshimura. Nel 2018 concluse quarto assoluto “in prestito” al team S-PULSE, riuscendo anche a salire sul podio nei suoi trascorsi al Team Green Kawasaki. Di fatto, in termini di velocità, una garanzia, anche a scapito di un due volte Campione del Mondo del calibro di Gregg Black.

GREGG BLACK TEAM CAPTAIN

Il pilota britannico, ma ormai francese d’adozione (e di licenza sportiva), resterà “in panchina” per la 8 ore di Suzuka, svolgendo il ruolo di “Capitano” (Team Captain). In sostanza sarà a disposizione del trio titolare e di tutta la squadra, offrendo il proprio contributo nel corso della gara più attesa della stagione per Yoshimura.

SCELTA DI YOSHIMURA

Proprio di Yoshimura è questa scelta, così come l’ingaggio nel 2021 di Sylvain Guintoli. Tra Xavier Simeon e Gregg Black, il ballottaggio per l’ultimo posto alla 8 ore l’ha vinto il primo. Kazuki Watanabe tornerà ad essere “riserva” per il Bol d’Or, concentrandosi contestualmente sul ruolo di collaudatore e di pilota Yoshimura Suzuki Ride Win diretto da Yukio Kagayama nell’All Japan Superbike.