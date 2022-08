Gino Rea ha riaperto gli occhi: condizioni stabili

Da parte della sua famiglia giungono buone notizie in merito alle condizioni di Gino Rea. Il motociclista britannico, incappato sabato scorso in un drammatico incidente nel corso delle prove libere della 8 ore di Suzuka, ha riaperto gli occhi con i Dottori che hanno deciso di diminuire la dose di anestetico.

LE CONDIZIONI DI GINO REA

“Le sue condizioni sono stabili“, si legge nella nota diffusa dalla famiglia di Gino Rea. “Una volta che è stata ridotta la dose di anestetico ha aperto gli occhi e ha stabilito con noi un contatto visivo per un periodo molto breve. Potevamo tenergli la mano. Per sicurezza, i dottori gli hanno somministrato dei sedativi che lo aiuteranno nel processo di recupero. In quest’ultima nostra visita in Ospedale ha aperto gli occhi per brevi istanti, muovendo le gambe e le braccia in diverse occasioni. Sta andando nella giusta direzione“.

LE CAUSE DELL’INCIDENTE

Per dovere di cronaca, il team F.C.C. TSR Honda France e la stessa casa dell’ala dorata non hanno reso noto ufficialmente le cause dell’incidente di Gino Rea di sabato scorso alla Triangle Chicane (oggi Hitachi Astemo Chicane). Internamente sono in corso tutte le indagini in tal senso, così come una ricostruzione della dinamica soltanto percepita dai filmati a circuito chiuso.