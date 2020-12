Il Team de Light atteso al via della 8 ore di Suzuka 2021 con una Ducati Panigale V4 R dopo l'esclusione del 2019 e la cancellazione 2020.

Accanto al team di riferimento ERC Endurance, alla 8 ore di Suzuka 2021 dovrebbe esserci un’altra Ducati Panigale V4 R. Il Team de Light, da diversi anni al via della “gara delle gare“, ha confermato l’intenzione di presentarsi ai nastri di partenza dell’edizione 2021 con la Superbike di Bologna. La squadra di Homare Kataoka doveva essere la prima nel 2019 a schierare la nuova V4 R alla 8 ore di Suzuka, progetto sfumato per un mero discorso di omologazione.

PRECEDENTE 2019

Come riportato in precedenza (qui trovate la cronistoria di quanto accaduto), nel 2019 il Team de Light aveva formalizzato il desiderio di correre con la Ducati Panigale V4 R alla 8 ore. Una possibilità vanificata a poche settimane dall’evento, considerando che il via libera per il V4 R nel FIM EWC era arrivato soltanto per il Bol d’Or del successivo mese di settembre, obbligando la compagine nipponica a “ripiegare” sulla vecchia Panigale R bicilindrica.

FORFAIT 2020

Ancor prima della cancellazione della gara, il Team de Light aveva comunicato lo scorso mese di aprile la rinuncia alla 8 ore di Suzuka 2020. Per le problematiche inerenti l’emergenza Coronavirus, la squadra aveva rimandato questo progetto all’anno nuovo.

PROGETTO 2021

Proprio nei giorni scorsi il Team de Light ha confermato l’intenzione di schierarsi al via della 8 ore di Suzuka 2021, chiaramente con una Ducati Panigale V4 R. In sella si alterneranno Takaya Okuda, Shigeo Mori e lo stesso Homare Kataoka, quest’ultimo pilota nonché Presidente de Light Group, titolare di diversi concessionari Ducati (Ducati Suzuka, Ducati Tomeinagoya e de Light Motorcycle Brothers Nara sempre a Suzuka) e due Store ufficiali Dainese tra Osaka e Suzuka.