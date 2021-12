Steven Odendaal al via del FIM EWC 2022 con Yamaha VRD Igol

Il vice-Campione del Mondo Supersport in carica Steven Odendaal passa al Mondiale Endurance: correrà tutta la stagione 2022 con VRD Igol Expériences Yamaha.

Il vice-Campione del Mondo Supersport in carica passa a tempo pieno al Mondiale Endurance. Steven Odendaal disputerà tutta la stagione 2022 del FIM EWC con il team VRD Igol Expériences. Il motociclista sudafricano ha così deciso di intraprendere un nuovo percorso di carriera sposando la causa del team di Yannick Lucot, reduce da un positivo 2021 concluso lottando fino all’ultimo round per la conquista del titolo.

ODENDAAL CON LA YAMAHA #333

Di fatto Steven Odendaal erediterà il posto in squadra di Florian Marino, passato al team Kawasaki SRC. Trova conferma con la Yamaha #333 anche Florian Alt, più James Westmoreland in qualità di “riserva”. Per il terzo pilota dell’equipaggio titolare sono attese buone nuove nelle prossime settimane, ma vi sono già diverse trattative in corso con piloti di fama internazionale.

LE PAROLE DI ODENDAAL

“L’Endurance rappresenta per me una grande attrattiva“, ha spiegato Steven Odendaal. “E’ come una partita a scacchi: da solo non puoi vincere la gara, bensì devi far affidamento su tutta la squadra. Devi aiutare i tuoi compagni di equipaggio, imparare da loro, qualcosa di completamente diverso rispetto a quello a cui sono stato abituato finora. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura e, considerando che ho sempre creduto nel lavoro di squadra, penso sia l’ideale per me!”